9 auto coinvolte in un incidente: sotto accusa una Tesla con Autopilot

Una Tesla si è resa protagonista di un nuovo grave incidente causato (forse) dall'Autopilot, la guida autonoma di Elon Musk. L'episodio spiacevole è avvenuto in quel di San Francisco dove una Model S ha causato un maxi tamponamento coinvolgendo ben 8 veicoli.

Stando a quanto fatto sapere dal proprietario della Tesla, l'auto avrebbe frenato in maniera brusca e del tutto autonoma, causando appunto uno scontro fra più veicoli avvenuto il giorno del Ringraziamento. Il bilancio è stato di 16 persone ferite, anche se fortunatamente nessuna di loro ha riportato traumi gravi. Numerosi i video pubblicati in rete a testimoniare il maxi scontro: in alcuni di essi si nota la Tesla rallentare, ma non c'è modo di capire dall'esterno se il mezzo fosse guidato dal sistema FSD Full Self-Driving, conclusione a cui è giunta tra l'altro anche la California Highway Patrol, le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto.

L'incidente si è verificato nel traffico del Thanksgiving Day, la festività più sentita negli Stati Uniti dopo il Natale, e durante la quale milioni di americani si mettono in viaggio per andare a trovare i parenti. Lo scenario è stato l'Interstate 80 a est del Bay Bridge, e in totale sono rimaste coinvolte 16 persone, con conseguente chiusura dell'autostrada per più di un'ora. Due le persone ferite più gravemente (fra cui un bambino), entrambe portate in ospedale ma comunque non in pericolo di vita.

Al momento dell'impatto, stando al rapporto redatto dalla polizia, la Tesla Model S stava procedendo a circa 55 miglia orarie, 88 chilometri all'ora, quando ha poi cambiato corsia e frenato improvvisamente, rallentando fino a soli 32 chilometri orari. In attesa di ulteriori dettagli sul maxi tamponamento, ancora una volta finisce nel mirino il sistema di guida autonoma di Elon Musk, già condannato per falsa pubblicità.

La National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, sta indagando sui vari incidenti Tesla avvenuti con l'autopilot e alla luce di quanto accaduto di recente a San Francisco le mosse delle autorità appaiono più che lecite. Sarebbero infatti centinaia i reclami presentati da parte dei proprietari dei veicoli Tesla riguardanti il famoso software di guida autonoma, ma l'azienda del manager di origini sudafricane ha sempre rimandato al mittente ogni accusa definendo il suo sistema perfettamente sicuro.