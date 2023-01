Tesla, l'incidente è 'bagnato': sfonda un muro e finisce in una piscina

Un nuovo curioso incidente con protagonista una Tesla è divenuto virale nelle ultime ore, facendo il giro del web. Quella che sembrerebbe essere una Model 3 è finita in una piscina privata, e fortunatamente nessuno dei suoi occupanti ha riportato gravi ferite.

Spaziamo subito via ogni dubbio, l'autopilot, il famoso sistema di guida autonoma di Tesla, non c'entra nulla in questo caso, ma si è trattato semplicemente di una distrazione, un classico errore umano. L'incidente si è verificato di preciso in quel di Pasadena, nota cittadina non troppo distante da Los Angeles, nello stato della California, e stando a quanto specificato dal Los Angeles Times avrebbe coinvolto due adulti e un bambino di 4 anni.

L'episodio è avvenuto attorno alle ore 9:00 di mattina locali, nel quartiere 700 di West California Boulevard, così come dichiarato da Lisa Derderian, portavoce della città di Pasadena. Come detto sopra, tutte e tre le persone presenti nell'auto sono uscite illese, anche se sicuramente spaventate.



Sulla vicenda è stata aperta un'indagine ma secondo quanto ritengono gli inquirenti non è da escludere che il conducente della Tesla, molto probabilmente il padre del piccolo coinvolto, abbia premuto il piede sull'acceleratore invece che su quello del freno: il risultato è stato che la Tesla ha sfondato il muro di una proprietà privata, terminando poi la propria folle corsa all'interno di una piscina, così come si può notare dall'immagine che trovate qui sopra.

I primi ad intervenire in soccorso sono stati due membri del personale di una vicina scuola materna, la Pacific Oaks Children's School, che hanno tratto in salvo i tre occupanti, nel contempo chiamando i soccorsi. Derderian ha fatto sapere che l'auto dopo lo schianto "Ha iniziato a immergersi sott'acqua abbastanza rapidamente”.

Quello di Pasadena è l'ennesimo scontro virale con protagonista una Tesla, dopo l'incidente contro un'auto in panne di pochi giorni fa. Del resto la casa automobilistica di Elon Musk è solita rubare la scena sia in positivo quanto in negativo e nelle scorse ore ha fatto un gran parlare di se dopo la decisione del ban di due settimane ai possessori di Tesla che ignorano ripetutamente gli alert della guida autonoma.