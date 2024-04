Tesla inaugurerà la più grande stazione Supercharger al mondo: più di 200 stalli

E dove se non negli Stati Uniti (precisamente in Florida)? Questa stazione di ricarica Supercharge di Tesla sarà la più grande del mondo (per adesso almeno): conterà ben 200 stalli. Tesla ha anche dichiarato di aver completato l'obbiettivo di installare le 50.000 stazioni Supercharge previste in tutto il mondo.

La rete Supercharge di Tesla rappresenta una delle principali risorse cui il marchio mira a diventare un punto di riferimento affidabile nel processo di elettrificazione della mobilità. Sebbene lo standard di ricarica Tesla (NACS) sia stato esteso (e verrà esteso sempre più) anche ad altri produttori, chi compra una Tesla oggi è sicuramente più tranquillo riguardo l'ansia da ricarica e al problema di trovare sempre un punto di ricarica veloce nelle vicinanze (soprattutto in alcune zone degli Stati Uniti).

Per quanto il marchio americano abbia opposto resistenza nel far entrare alcuni marchi all'interno dei suoi standard di ricarica (per pura concorrenza), l'ultimo grande colpo lo ha fatto Toyota che, dopo una trattativa infinita, è riuscita anch'essa a rientrare nello standard NACS. Diciamo che Tesla non è stata molto disponibile a includere il marchio che più gli fa concorrenza (almeno per quanto riguarda il mercato americano).

Questa stazione di ricarica Supercharger in Florida è ancora in corso d'opera, ma sarà destinata a diventare la più grande del mondo. La rete Tesla Supercharger sta crescendo rapidamente, con nuove sedi che vengono annunciate annunciate regolarmente. Gli accordi con altri produttori di veicoli elettrici stanno entrando sempre più in vigore, consentendo ai proprietari di veicoli Ford e Rivian di utilizzare i caricabatterie Tesla.

Con l'aumento del numero di marchi di veicoli elettrici che utilizzano le stazioni Supercharger e anche in seguito al recente annuncio dei robotaxi Tesla, potrebbe diventare sempre più difficile trovare una ricarica disponibile, specialmente nelle aree più affollate. Per questo motivo, l'espansione della rete Supercharger è la priorità principale per il marchio californiano. Questa espansione non riguarda solo la copertura delle strade più trafficate, ma anche l'aumento del numero di posti auto per consentire a più persone di ricaricare contemporaneamente. Tesla già possiede la più grande rete di ricarica rapida al mondo e ora sta lavorando per espandere ulteriormente la sua presenza.

Per fare altri esempi, Tesla ha completato una stazione con 84 stalli a Quartzsite, in Arizona, e un'altra con 98 stalli a Coalinga, in California. A febbraio, è stato annunciato il piano per una stazione Supercharger con 164 posti nella contea di Kern, in California. Questa stazione in Florida è solo l'ennesimo di un grande numero di punti di ricarica che Tesla piazzerà in varie zone del paese.

