Tesla inaugura il treno della Giga Berlin, che però si muove a gasolio

A marzo 2022 Elon Musk ha inaugurato ufficialmente la nuova Tesla Giga Berlin, la fabbrica costruita da zero appena fuori Berlino. Un luogo che si raggiunge facilmente in auto ma non con i mezzi pubblici, almeno fino ad ora: da oggi esiste un treno che collega l’impianto alla capitale tedesca.

Ad annunciare l’apertura della linea è stata Tesla Europe sul social network X, ex Twitter, dove un piccolo video è stato accompagnato da questa didascalia: “La Giga Berlin ha adesso il suo shuttle, capace di muovere 400 persone ogni viaggio”. Visto che a realizzare la linea è stata proprio Tesla, l’azienda ha lasciato la sua firma, creando delle stazioni con pensiline piene di pannelli solari e di LED che creano effetti suggestivi e futuristici.

Al di là del video di presentazione di Tesla, un dipendente Tesla (Romain Hedouin) ha realizzato un video proprio all’interno del treno, mentre si recava al lavoro con il suo superiore Max alla console da DJ... Fosse sempre così, lavorare in Tesla dovrebbe essere una vera esperienza...! Tornando ai treni, secondo Tesla dovrebbero esserci 60 viaggi al giorno dal lunedì al venerdì, con 1.500 viaggiatori al giorno che non dovranno sborsare un euro per gli spostamenti in fabbrica. In tutta questa storia c’è solo un piccolo neo, un paradosso se vogliamo: sembra che i treni utilizzati dalla linea siano dei Bombardier Talent, dotati di motore a gasolio... non è ironico, per un marchio che produce auto elettriche?