Tesla è inarrestabile: nel Q2 2021 le vendite sono spaziali

Tesla è in costante crescita da parecchi anni, ma dal 2019 sembra che la tendenza punti a divenire esponenziale. Fin dal lancio della ottima Model 3 il brand di Fremont ha fatto registrare vendite quasi insperate, ma adesso si avvia a competere coi marchi storici in termini di volumi complessivi.

I dati circa il Q2 2021 condivisi dal brand di Elon Musk lasciano senza parole: con 206.421 veicoli costruiti e ben 201.250 esemplari consegnati è stato registrato un nuovo record interno. Le aspettative per il secondo quarto di quest'anno sono sempre state alte, ma ci si aspettava che i problemi relativi alla catena di forniture potessero restituire numeri più modesti, e così non è stato.

Il debutto delle nuove Model S e Model S Plaid ha subito vari ritardi che hanno spostato il tutto al mese di giugno, e oltre a questo circa 10.000 veicoli sono stati fermati a maggio per poi essere distribuiti durante il mese successivo. Le conseguenze di ciò sono prevedibili: numeri pazzeschi per l'ultimo mese del secondo trimestre.

Col Q1 2021 Tesla era arrivata a 185.000 veicoli consegnati, ma adesso la compagnia ha superato sé stessa grazie all'enorme popolarità di modelli come la Model 3 e la nuova Model Y, che sono state acquistate da 199.360 automobilisti. Come dicevamo, la Model S 2021 ha subito dei ritardi, e con l'aggiornamento della Model X è andata ancora peggio, per cui insieme contano 1.890 consegne in tre mesi.



Di seguito la nota ufficiale del produttore:"Nel secondo quarto abbiamo prodotto e consegnato più di 200.000 veicoli. I nostri team hanno fatto un lavoro eccezionale nel gestire la catena di forniture globale e tutta la parte logistica." E' la prima volta in assoluto che Tesla sfonda il muro delle 200.000 consegne in un trimestre, e a Wall Street la fiducia verso la società è altissima.



Per il prossimo futuro la compagnia di Elon Musk vuole ampiamente superarsi attraverso la commercializzazione di una elettrica compatta ed economica: la best seller da 20.000 euro potrebbe arrivare nel 2023. Tornando alla Model S Plaid menzionata in precedenza vogliamo farvi salire a bordo della velocissima berlina premium: ecco la vincitrice di Pikes Peak 2021 mentre viaggia a tutta birra.