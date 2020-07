Tesla inarrestabile: in borsa vale quanto FCA, Ford e GM messe insieme

Se siete appassionati di Borsa, in un modo o nell'altro il fenomeno Tesla sarà certamente arrivato alle vostre orecchie, anche se non seguite il mondo automotive. La società di Elon Musk ha qualche giorno fa superato un colosso come Toyota per valore in borsa, inoltre ogni giorno di più cresce quanto l'intero Gruppo FCA.

Nelle ultime 5 sedute, la valutazione della società californiana è stata pari al valore di Ford Motor Co., Fiat Chrysler e GM messe insieme, dati davvero impressionanti dovuti anche agli ottimi risultati delle vendite del secondo trimestre 2020, proprio quello condizionato dal COVID-19 a livello mondiale. Se Tesla si era ormai abituata a consegnare più di 100.000 vetture a trimestre, nel Q2 2020 ne ha piazzate 90.650, un risultato comunque eccezionale visto cos'è successo a livello planetario.

Persino gli analisti non si aspettavano dati superiori alle 83.000 unità, cosa che ha spinto il titolo ancora più in alto. Nella giornata di ieri, 6 luglio 2020, il titolo Tesla è cresciuto ancora avvicinandosi a +14%. Una schiacciasassi inarrestabile, c'è però ancora chi teme che sia tutta una grande bolla architettata ad arte, un +500% nel giro di un anno è quantomai pericoloso.

Inoltre il titolo TSLA è attualmente scambiato a un valore 158 volte più alto dei reali utili della compagnia, un autentico miracolo che porta la firma di Elon Musk - e chi se no? L'uomo che è riuscito a mandare sold-out anche dei pantaloncini marchiati Tesla, facendo saltare lo shop della compagnia.