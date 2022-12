Tesla, nuovo impianto Megapack in Belgio: è il più grande d'Europa

Tesla ha svelato un nuovo impianto Megapack in Europa, precisamente in Belgio. Si tratta dello stabilimento di questo tipo attualmente più grande nel Vecchio Continente, nonché uno dei più grandi in assoluto nell'Ue.

Per chi non sapesse cosa sia un Megapack, l'azienda di Elon Musk lo definisce "Una potente batteria che fornisce accumulo di energia e supporto, contribuendo a stabilizzare la rete e prevenire i blackout. Rafforzando la nostra infrastruttura dell'energia sostenibile, possiamo creare una rete più pulita a difesa delle nostre comunità e dell'ambiente". Dall'esterno, un impianto di questo tipo appare molto simile a dei container di colore bianco, che contengono appunto le varie batterie di accumulo pronte ad essere utilizzate per gli usi più disparati.



I Megapack consentono alle aziende di utilizzare meglio l'energia rinnovabile, come ad esempio quella solare, e di conseguenza di risparmiare e ridurre l'inquinamento. Negli ultimi tempi sono diversi gli impianti Megapack che Tesla ha installato in tutto il mondo e secondo le indiscrezioni pare che l'azienda di Elon Musk abbia diversi ordini arretrati che sta cercando di smaltire nel più breve tempo possibile.

In attesa che si risolvano i problemi con la Gigafactory Tesla di Berlino, sono entrati in funzione la Gigafactory in Nevada e una Megafactory in California, oltre al sopracitato impianto belga, situato di preciso a Lessines. Quest'ultimo consiste in 40 diversi Tesla Megapack che sono andati a sostituire un vecchio generatore a turbogetto installato dopo la seconda guerra mondiale. L'azienda americana ha fatto sapere che il progetto verrà utilizzato per "servizi di trasferimento di energia e stabilizzazione", e la sua potenza sarà di 50 MW con l'aggiunta di una capacitò energetica pari a 100 MWh di capacità energetica.



Grazie ai suoi impianti Megapack (il mese scorso ne è stato installato uno nel Regno Unito) Tesla, che nel 2022 ha registrato il miglior anno di sempre, è riuscita a distribuire nell'ultimo trimestre una quantità pari a 2.1 GWh di energia, un dato record che sembra però destinato ad essere superato proprio a seguito delle ultime installazioni.