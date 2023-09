È di Tesla l'impianto per EV più grande al mondo: a Shanghai prodotte 2 milioni di auto

Su queste pagine abbiamo seguito lo sviluppo della Tesla Giga Shanghai sin dall’inizio, dalla scelta del terreno da parte di Elon Musk e soci. Costruita e messa in funzione nel 2019, oggi è la fabbrica di auto elettriche più grande al mondo.

L’impianto cinese ha festeggiato un importante traguardo: 2 milioni di autovetture prodotte in circa 4 anni. Costruita a tempo di record in pochi mesi, i lavori infatti sono partiti a gennaio 2019 e terminati nell’autunno dello stesso anno, la fabbrica ha dapprima prodotto la Model 3, poi a fine 2020/inizio 2021 ha aggiunto alle linee la Model Y, modelli che sono stati commercializzati anche in Italia. Ad agosto 2022 l’impianto aveva già prodotto la sua milionesima vettura, in 33 mesi, stando ai dati ufficiali Tesla. Il secondo milione è invece stato raggiunto nei successivi 13 mesi.

La produzione attuale di Tesla, sommando tutti gli impianti in funzione nel mondo, si aggira attorno alle 5 milioni di unità, significa che Shanghai contribuisce per 2/5: è una fabbrica ormai fondamentale per l’azienda. Annualmente, ora che è a pieno regime, la Giga Shanghai è capace di produrre quasi 1 milione di auto, di fatto è dunque l’impianto di EV più grande del mondo. Tesla dichiara ufficialmente più di 750.000 unità all’anno, i dati reali parlano però di più di 935.000 unità vendute localmente ed esportate negli ultimi 12 mesi, gli uomini di Elon Musk dovranno dunque mettere da parte la modestia e aggiornare le stime.

Ricordiamo che la Giga Shanghai produce ora anche la Tesla Model 3 appena aggiornata, le cui consegne sono previste già per il mese di ottobre 2023. A fine luglio la fabbrica alimentava il mercato locale con 325.000 unità, mentre oltre 215.000 unità venivano esportate in Europa e in Canada. Chissà che all’impianto non si aggiunga anche, a tempo debito, la nuova Tesla economica da 25.000 dollari...