Sulle Tesla HW4 non funziona Autopilot e i sensori di parcheggio ma sono in arrivo update

Tesla ha notoriamente un modus operandi che non piace a tutti: aggiorna l’hardware delle sue auto appena riesce, anche quando non tutto - a livello software - è pronto a dovere. Sta succedendo lo stesso con il nuovo HW4, già presente a bordo di alcune vetture. Lo sviluppo del software però è ancora indietro...

Sulle nuove Tesla con Hardware 4.0 vendute sinora ci sono state non poche mancanze, Autopilot e il Full Self Driving Beta infatti non funzionavano, erano assenti anche il Cruise Control e i sensori di parcheggio. Fortunatamente le cose stanno per cambiare: il produttore californiano, che oramai ha spostato la sua sede in Texas, ha annunciato di aver avviato il rilascio del Full Self Driving Beta anche sulle vetture con HW4 grazie a un aggiornamento software.

La versione del FSD Beta arrivata sulle auto HW4 sembra essere la 11.4.4. Questo firmware integra anche la tecnologia cosiddetta Tesla Vision che permette alle auto di fare molte cose soltanto con l’ausilio delle telecamere. Certo esistono ancora delle limitazioni, lo stesso Autopilot è limitato a 135 km/h e la distanza di sicurezza si può impostare fra 2 e 7, manca insomma - per motivi di sicurezza - la distanza più ravvicinata. Una volta a regime, l’HW4 saprà ovviamente garantire una sicurezza maggiore rispetto all’HW3, il ritardo nello sviluppo però è bello marcato per stessa ammissione di Elon Musk. Secondo il patron di Tesla, il ritardo rispetto ad HW3 è di circa 6 mesi.

Per ora la compagnia si sta focalizzando sull’ottimizzazione del Full Self Driving su HW3, che deve funzionare alla perfezione quanto prima - e sul mercato internazionale, non soltanto negli Stati Uniti. Chi acquista ora una Tesla con HW4 rischia dunque di avere un’esperienza dimezzata rispetto ad altri utenti. Ricordiamo che la nuova architettura HW4 è basata su Samsung Exynos ed è completamente differente rispetto al passato, motivo per cui si stanno verificando importanti ritardi... Tesla avrebbe sicuramente potuto aspettare un software funzionante prima di portare il suo HW4 sulle strade, la compagnia americana però ci ha abituato a episodi simili, anche perché sfrutta i dati delle auto circolanti per migliorare le proprie tecnologie, siamo certi che storie di questo tipo succederanno anche in futuro. Nel frattempo ricordiamo le novità portate da Hardware 4.0 sulle Tesla.