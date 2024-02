Dopo Tesla Hertz sospende anche l'acquisto di Polestar: le elettriche si svalutano troppo

A meno di un mese dalla notizia di Hertz che ha deciso di mettere in vendita 20mila Tesla, il colosso del noleggio auto ha bloccato l'acquisto di decine di migliaia di auto elettriche a marchio Polestar.

A spiegarlo è l'autorevole quotidiano londinese Financial Times, citando il capo del marchio di veicoli green svedese, e motivando il gesto attraverso il crollo del valore nella rivendita delle auto elettriche.

Come è purtroppo noto il prezzo delle auto elettriche sul mercato dell'usato subisce un vero e proprio tracollo, e ciò è dovuto al fatto che la maggior parte delle green usate sono Tesla, che nel contempo continua a tagliare i prezzi: tutte le altre aziende devono di conseguenza adattarsi. Giusto per fare un esempio, se una Tesla Model 3 usata viene sui 15/20 mila euro, una Renault Zoe non può costare alla stessa cifra.

Eppure Hertz nel biennio 2021-2022 sembrava lanciata verso il mondo green, accordandosi con Polestar per l'acquisto di 65mila auto in cinque anni per un valore di circa 3 miliardi di dollari. Peccato però che dalla fine del 2023 i piani della società siano nettamente cambiati citando il suddetto deprezzamento eccessivo delle elettriche sul mercato dell'usato ma anche i costi di riparazione più alti del previsto.

L'amministratore delegato di Polestar, Thomas Ingenlath, ha spiegato al Financial Times di essere stato contattato dall'amministratore delegato di Hertz, Stephen Scherr, lo scorso autunno per chiedergli se avesse potuto sospendere l'accordo per gli acquisti relativi all'anno 2024.

Alcuni gruppi di noleggio firmano accordi che permettono al produttore di riacquistare le sue auto ad un prezzo prestabilito ma Hertz una volta che compra le auto ne diventa il proprietario, e con le vetture green si è esposta evidentemente ad un grande rischio.

Polestar ha accettato la richiesta di Hertz in cambio però dell'impegno del gruppo di noleggio di non vendere i suoi attuali veicoli a marchio svedese in anticipo o a un prezzo troppo basso. Il Financial Times fa notare che l'accordo di Hertz era stato siglato nel 2022 quando “i veicoli elettrici erano all’apice dell’attrattiva mainstream”, ma “La crescita delle vendite di veicoli elettrici ha subito un rallentamento in tutto il mondo, poiché i consumatori del mercato di massa mostrano più scetticismo riguardo alla tecnologia e ai prezzi più alti del previsto”.