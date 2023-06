Tesla, hacker scopre la clamorosa funzione segreta 'Elon Mode': ecco cos'è. Video

Un hacker ha scoperto negli scorsi giorni una modalità segreta di Tesla. Si tratta nel dettaglio della Elon Mode, ed è una funzione segreta che permette la guida a mani libere.

Colui che ha portato alla luce il tutto si chiama @greentheonly, utente di Twitter nonchè hacker che già in passato aveva scoperto altre funzioni nascoste in altri veicoli.

Tesla punta a diventare il ChatGPT della guida autonoma, ma nel frattempo Mercedes è stata la prima ad aver ottenuto l'uso della guida autonoma in California. Fatto sta che Tesla continua sempre a far parlare di se, e ad accendere i riflettori sull'azienda di Elon Musk è stato in questo caso l'hacker di cui sopra, che ha appunto scoperto una sorta di modalità “god” che di fatto non richiede alcuna attenzione del conducente durante l’utilizzo del software Full Self-Driving (FSD).

E' una vera guida autonoma completa, dove l'automobilista può fare tutt'altro mentre l'auto prosegue la propria marcia in maniera solitaria.

L'hacker che ha scovato questa modalità ha pubblicato il video di quanto emerso sulla sua pagina Twitter, dimostrando appunto come funzionasse tale modalità segreta, e la sua scoperta ha fatto il giro del mondo giungendo anche in Italia.

Il test effettuato da @greentheonly è durato circa 1.000 chilometri e durante gli stessi non si è mai resa necessaria l'attenzione del guidatore verso la strada, cosa che solitamente viene rilevata dalle telecamere interne del veicolo che segnalano un alert ogni qual volta lo sguardo del guidatore è distratto.

Non è ben chiaro comunque se tale modalità segreta sia destinata ad un uso futuro su tutte le vetture o meno. Che si tratti di uno dei tanti trucchi di Elon Musk per dimostrare la capacità della sua vettura? Sarebbe sicuramente un ottimo modo per far parlare di se e della sua amata Tesla, ed in effetti ci sta riuscendo per l'ennesima volta.