La Tesla 'ha caldo': sfonda il muro di cinta e finisce dentro la piscina. Il video

Sta facendo il giro del web il video con protagonista una Tesla vittima di un incidente avvenuto negli Stati Uniti, di preciso in quel di Phoenix, nota città dell'Arizona: la vettura elettrica è finita dentro una piscina.

Dopo l'incidente bagnato dello scorso gennaio, un'altra Tesla ha deciso di farsi un tuffo in piscina ma questa volta ha scelto la stagione giusta visto il caldo dalle parti di Phoenix. Ironia a parte l'episodio si è verificato di preciso nei pressi della 35esima strada e Beardsley Road, nella cittadina di Glendale.

Un uomo a bordo di una Tesla sembra che stesse viaggiando a velocità sostenuta quando si è trovato a dover evitare un'altra vettura che avrebbe frenato di colpo: per dribblare il tamponamento contro l'altro guidatore, l'automobilista sull'auto elettrica ha sterzato all'improvviso, sfondando quindi il muro di cinta di una casa e terminando la sua corsa impazzita dentro una piscina.

"Stavo dormendo nel mio letto quando all'improvviso ho sentito questo enorme schianto e una grande esplosione", le parole del proprietario della casa, Joe Papineau, parlando con la stazione di notizie locale AZFamily.

Fortunatamente dopo lo schianto nessuno si è fatto male, a cominciare dal conducente della stessa Tesla, che avrebbe riportato solamente delle lievi ferite. A bordo non vi erano altri passeggeri ed inoltre non vi era nessuno in piscina dopo il clamoroso “tuffo”.

Le forze dell'ordine stanno indagando sull'incidente ma al momento non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione formale sullo stesso. E la Tesla? Difficile quantificare i danni dal video, ma in ogni caso il parabrezza è andato distrutto, quasi sicuramente a seguito del violento impatto con la piscina, e anche la zona anteriore appare decisamente segnata.

Non è chiaro invece se il motore elettrico abbia subito dei danni a seguito delle infiltrazioni d'acqua, ma in ogni caso la Tesla si è dimostrata abilissima anche nel guadare un fiume di conseguenza è probabile che alla fine il propulsore green sia rimasto quasi intatto.