Tesla in guida autonoma si schianta contro una volante della polizia: cos'è successo?

Gli incidenti inerenti vetture con guida autonoma attiva sono scarsissimi, ma da parte nostra vogliamo nonostante tutto riportarne con frequenza sia per statistica e sia per lasciare intuire ai lettori le situazioni nelle quale possono verificarsi.

A ogni modo ci teniamo a sottolineare che non sempre, nonostante le accuse, l'Autopilot di Tesla è risultato essere davvero il colpevole di uno scontro stradale, anche perché è già successo in passato che il proprietario di una vettura con sistemi di assistenza alla guida avanzati abbia scaricato su di essa tutte le responsabilità di un incidente.

Comunque sia, oggi ci troviamo a parlare di questo argomento perché la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) è nel bel mezzo di una indagine circa una Tesla che avrebbe colpito con violenza una volante della polizia ferma in sosta. Per chi non lo sapesse, l'investigazione della NHTSA è alla ricerca di incidenti simili per resoconti valutativi interni in merito alla questione.

Da parte nostra ci teniamo subito a sottolineare che nessun individuo è rimasto ferito in seguito al brutto episodio e l'Associated Press, che si è interessata alla vicenda, ha riportato quanto segue:"Una Tesla ha sbattuto contro una volante della Florida Highway Patrol mentre usava il suo sistema di guida parzialmente autonomo durante la giornata di sabato su una interstatale nei pressi del centro di Orlando. La macchina ha sfiorato il conducente, che era sceso in strada per assistere un veicolo in panne."



Da quello che abbiamo potuto capire, la macchina delle forze dell'ordine è stata danneggiata nelle prime ore del mattino e aveva le luci di emergenze attive quando la Tesla l'ha colpita sul lato sinistro e ha proseguito per andare a danneggiare l'altra vettura ferma per un guasto meccanico. Per il momento la compagnia californiana non ha ancora commentato sulla questione, e dal nostro canto ci terremmo sicuramente a saperne di più nei prossimi giorni.



Nel corso degli ultimi mesi il brand di Elon Musk ha fatto di tutto per migliorare ampiamente il comportamento della Guida Autonoma completa ma, nonostante questa abbia raggiunto un livello di affidabilità invidiabile, evidentemente non è ancora matura al 100 percento. Lo stesso Musk ha criticato l'aggiornamento Beta 9.2 ma, per chiudere restando in tema di update di un certo rilievo, vogliamo menzionare quello che in queste ore sta raggiungendo la Model S: ecco tutti i dettagli.