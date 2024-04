Le Tesla a guida autonoma stanno sbattendo spesso e volentieri contro i marciapiedi

Houston, abbiamo un problema. Anzi, Austin, là dove Tesla ha aperto la sua Giga Texas: dopo il recente aggiornamento al Full Self Driving V12, con il software uscito dalla fase beta, è stato lanciato un nuovo allarme: le auto colpiscono spesso e volentieri i marciapiedi.

In occasione del corposo aggiornamento, che rende finalmente il Full Self Driving ufficiale negli Stati Uniti, Tesla ha permesso agli utenti che non hanno acquistato il costoso optional di provare il FSD per 30 giorni. L’idea si sta però abbattendo di ritorno su Tesla come fosse un boomerang: moltissimi utenti, infatti, stanno segnalando comportamenti un po’ strani del software, che a volte non percepisce i marciapiedi e li colpisce con i cerchi.

Questo avverrebbe in fase di svolta in ambito cittadino, ed è strano che in tutti questi anni di fase beta non siano arrivate altre segnalazioni simili (o almeno noi, a memoria, non ne ricordiamo). Su Reddit, X e YouTube le segnalazioni del problema si sono moltiplicate in maniera esponenziale negli ultimi giorni, con alcuni utenti davvero inferociti - anche perché parliamo di un optional da 12.000 dollari, oppure a 200 euro al mese in sottoscrizione, dunque un orpello anche particolarmente costoso. Un utente in particolare ha scritto: “Ho usato il FSD per tre giorni e mi sono già convinto che non ne ho bisogno. Più volte è stato necessario intervenire per evitare il marciapiede oppure un’auto parcheggiata a bordo strada”. Sui social è anche possibile trovare clip registrate dalle stesse Tesla mentre sfiorano pericolosamente i bordi dei marciapiedi, o nei casi peggiori grattano platealmente il cemento rovinando i cerchi.

Un altro utente scrive: “Ho notato che l’auto si avvicina pericolosamente al marciapiede in fase di svolta. So che si tratta di un sistema che va comunque supervisionato dal conducente, a cosa serve però se va disattivato a ogni svolta?”. Insomma, sembra che il Full Self Driving sia uscito dalla sua fase beta un po’ troppo presto, vedremo se i tecnici Tesla riusciranno a migliorare la situazione nelle prossime settimane. Ricordiamo che il Full Self Driving non viene ancora venduto in Italia, dove in invece si può acquistare la Guida Autonoma al Massimo Potenziale per 7.500 euro, un optional che abbia trovato ancora immaturo e scarno di funzioni rispetto all’offerta americana.

