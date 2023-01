Tesla e la guida autonoma, l'ultimo report: 'Miglioramenti evidenti, incidenti diminuiti'

Tesla ha pubblicato il nuovo rapporto trimestrale riguardante la sicurezza del suo sistema di guida autonoma, il noto autopilot, rivendicando alcuni miglioramenti introdotti negli ultimi tempi.

Dal 2018 l'azienda di Elon Musk ha pubblicato (interrompendosi solamente nel periodo covid), un rapporto trimestrale confrontando il numero di incidenti verificatisi con il pilota automatico a quelli senza. Il sistema di guida autonoma di Tesla è stato multato di recente per pubblicità ingannevole ma l'azienda ha sempre rivendicato il suo buon operato così come appunto fatto in queste ore.

“Nel terzo trimestre – fa sapere la stessa compagnia di auto elettriche - abbiamo registrato un incidente ogni 6,26 milioni di miglia percorsi con la tecnologia Autopilot. Per i conducenti che non utilizzavano la tecnologia Autopilot, abbiamo registrato un incidente ogni 1,71 milioni di miglia percorse. In confronto, i dati più recenti disponibili da NHTSA e FHWA (dal 2021) mostrano che negli Stati Uniti si è verificato un incidente automobilistico ogni 652.000 miglia circa”. Come sottolineato quindi da Tesla, coloro che utilizzano l'Autopilot mentre guidano hanno registrato meno incidenti, circa un quinto in meno.

I dati appaiono inoltre molto positivi se si paragona il rapporto fra la media nazionale e quella dei possessori di Tesla, anche se è chiaro che i numeri dell'NHTSA e FHWA sono ben più elevati rispetto a quelli dell'azienda di Elon Musk. Sono evidenti comunque i miglioramenti rispetto all'ultimo report pubblicato dall'azienda, quello del 2021 (quarto trimestre di due anni fa), dove era stato registrato un incidente ogni 4.35 milioni di miglia percorse con l'Autopilot.

La compagnia a stelle e strisce, nel corroborare i propri dati, ha fatto sapere anche che gli incidenti maggiori si verificano in inverno, cosa risaputa, per via di ghiaccio e neve ma soprattutto per le minor ore di luce. Il report sugli incidenti giunge il giorno dopo l'annuncio di Tesla del ban di 2 settimane per i suoi automobilisti indisciplinati, coloro che ignorano più volte gli alert della guida autonoma.