Tesla, guida autonoma ancora nel mirino: condannata per 'Falsa pubblicità'

Tesla dovrà aggiornare gratuitamente il suo sistema di guida autonoma: un giudice dello stato di Washington ha condannato l'azienda per "falsa pubblicità" dopo la denuncia da parte di un cliente.

Come riferisce electrek.co, si tratta di una “vittoria per i clienti” frustrati dal fatto che Tesla venda un pacchetto di guida autonoma prima che l'azienda abbia effettivamente fornito la stessa funzionalità di self-driving completamente funzionante. Tesla, dal canto suo, ha spiegato che tutti i suoi veicoli prodotti dal 2016 hanno "l'hardware necessario" per implementare il sistema di guida autonoma con i prossimi aggiornamenti, ma al contempo ha dovuto aggiornare lo stesso hardware, e precisamente il computer di bordo detto Hardware 3.0 o computer FSD.

A far arrabbiare i clienti è stato il pacchetto di abbonamento Full Self-Driving che Tesla aveva messo in vendita a ben 199 dollari al mese, una spesa senza dubbio non indifferente, soprattutto per un sistema che, come detto sopra, non è ancora funzionante al 100%. A obbligare l'azienda di Elon Musk ad aggiornare i software di bordo gratuitamente è stata una causa portata avanti da tale Ian Jordan, proprietario di una Model 3, che ha denunciato l'azienda nello stato di Washington dopo che le sue richieste erano state ignorate. La Model 3, recentemente richiamata per un problema ai freni, torna quindi nell'occhio del ciclone e questa volta per un aggiornamento del computer di bordo.

L'auto di Jordan era dotata di un Hardware 2.5 e Tesla voleva fargli pagare 1000 dollari circa per aggiornare il software al sistema 3.0 ma il tribunale gli ha dato ragione. “Il querelante – le conclusioni del giudice Matthew A Skau - ha acquistato una seconda Tesla Model 3, basandosi sulla pubblicità della società secondo cui tutti i modelli Tesla 3 sono dotati di tutto l'hardware necessario per la guida autonoma. L'imputato ha appreso che, in effetti, l'installazione della funzione di guida autonoma costerebbe $ 1.106 in ulteriori aggiornamenti hardware in violazione della falsa pubblicità di Tesla”.

Di fatto l'azienda del miliardario natio del Sud Africa è stata condannata per "falsa pubblicità" o, come da giurisprudenza italiana, per “pubblicità ingannevole”. Il giudice ha quindi ordinato all'azienda di pagare al signor Jordan 1.657,50 dollari per aggiornare il proprio computer, con l'aggiunta di un premio di 500 dollari per la perdita della radio AM, funzionalità compromessa durante l'aggiornamento dell'hardware.

Jordan ci ha tenuto a far sapere ad Electrek che Tesla ha pagato rapidamente quanto ordinato dal tribunale. Una vicenda che si è conclusa con lieto fine, senza dubbio meglio di quanto accaduto ad uno sfortunato proprietario di un'altra Tesla Model 3 finita in una bufera di neve.