Tesla: Guida Autonoma disponibile per chiunque la richieda, ma solo negli USA

In seguito al rilascio della Guida Autonoma v11 sulle Tesla negli Stati Uniti, Elon Musk e soci hanno una succosa novità per i fan delle loro vetture elettriche: la Full Self Driving Beta è ufficialmente disponibile per tutti, basta richiedere accesso e installazione al produttore.

A comunicare questa importantissima novità è stato lo stesso CEO di Tesla su Twitter con il post che trovate in calce alla notizia, dove si legge: “Tesla Full Self-Driving Beta è ora disponibile per chiunque in Nord America lo richieda dallo schermo dell'auto, a condizione che abbia acquistato tale opzione. Congratulazioni al team Tesla Autopilot/AI per aver raggiunto questo importante traguardo!”. Ricordiamo, dunque, che per accedere alle tecnologie di assistenza alla guida dell'azienda è necessario acquistare il pacchetto dedicato spendendo fino a 15.000 dollari extra.

La scelta di rendere la Beta disponibile per tutti è tanto rischiosa quanto necessaria: lo stato in cui si trova il sistema di guida autonoma di Tesla è ancora decisamente imperfetto, ergo l’utilizzo potrebbe risultare pericoloso. Tuttavia, in questo modo il produttore potrà raccogliere molti più dati da casi d’uso reali al fine di perfezionare il software. Inoltre, la diffusione di FSD Beta potrebbe essere una mossa di Tesla per calmare le preoccupazioni degli investitori, specie in questo periodo in cui le azioni del marchio sono al minimo di due anni.

In tutto ciò, Tesla vuole aprire una fabbrica in Corea del Sud.