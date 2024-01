Tesla, guerra dei prezzi non sta giovando ai margini e gli investitori sono preoccupati

Pare proprio che Tesla abbia deluso le aspettative nel quarto trimestre del 2023, e ciò avrebbe impattato i margini. A quanto pare la crescita della produzione subirà una frenata nel 2024. Questa notizia ha scatenato una reazione negativa tra gli investitori, facendo precipitare il titolo Tesla, che ha subito una flessione del 15% in borsa.

Nonostante il marchio americano abbia registrato un fatturato di 25,17 miliardi di dollari, mostrando un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2022, sono i profitti e il declino dei margini a sollevare preoccupazioni tra gli investitori.

Tesla, abbassando i prezzi dei suoi modelli in Cina ed Europa dalla fine del 2022, e anche in Italia il prezzo della Model Y è crollato durante il 2023. Ciò ha inevitabilmente compresso i suoi margini. Nel quarto trimestre del 2023, l'utile netto è stato di 2,486 miliardi di dollari, inferiore ai 2,61 miliardi previsti dagli analisti. Il margine lordo è sceso al 17,6%, rispetto al 18,1% stimato, evidenziando gli effetti della guerra dei prezzi avviata da Tesla.

Oltre alle sfide legate ai margini e alla redditività, gli investitori sono preoccupati per la prospettiva di crescita della produzione nel 2024, che Tesla ha dichiarato sarà inferiore al tasso raggiunto nel 2023. La società ha però rassicurato gli investitori sul fronte delle innovazioni, annunciando il lavoro in corso per il lancio di un nuovo modello con nuove tecnologie.

Altri fattori preoccupanti invece hanno interessato la decisione di Hertz di dismettere migliaia di veicoli Tesla, la crescente concorrenza di BYD in Cina, e i recenti stop nella produzione a Berlino. Gli investitori hanno richiesto (in via precauzionale) a Elon Musk di acquisire una quota più ampia all'interno del gruppo, spiegando che desiderano che l'attuale CEO abbia un maggiore controllo per realizzare le ambizioni di Tesla nell'intelligenza artificiale, ma soprattutto per limitare il più possibile eventuali rischi per gli stessi investitori.

Elon Musk e il suo team si stanno ora concentrano sull'arrivo della prossima Tesla Model 2, annunciando il loro impegno nel portare rapidamente (tra le altre cose) una piattaforma di nuova generazione sul mercato, con la produzione prevista presso la Gigafactory Texas nel 2025. Questa piattaforma, secondo un portavoce, rivoluzionerà il processo di produzione dei veicoli e renderà i prezzi più bassi.