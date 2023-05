Tesla nei guai in Germania: l'auto si può restituire anche dopo 12 mesi riavendo i soldi

Tesla è finita nei guai in Germania a seguito di un cavillo burocratico forse mal interpretato. Il risultato è che chiunque abbia acquistato una vettura prodotta dalla casa di Elon Musk può restituirla anche 12 mesi dopo riavendo indietro quanto speso.

In poche parole è come se ci tenessimo gratis una Tesla per un intero anno, per poi ridarla al suo legittimo proprietario senza spendere un euro. Tesla ha registrato un record di vendite in Germania lo scorso gennaio, e in Europa la Tesla Model Y è stata l'auto più venduta nel Q1 2023, di conseguenza si capisce chiaramente quante siano le vetture di Musk in circolazione presso la nazione teutonica.

Ma entriamo nel nocciolo della questione per cercare di scoprire questo curioso avvenimento. L'Unione Europea impone che qualsiasi prodotto che venga acquistato online, auto comprese, possa essere restituito entro 14 giorni dall'acquisto anche senza alcun perchè.

Se però il venditore non rispetta appieno la normativa, non informando i propri clienti sui loro diritti, a quel punto il diritto di restituzione del prodotto si estende di 12 mesi. Non si sa bene come mai e chi abbia sbagliato, fatto sta che Tesla non avrebbe fornito ai propri clienti tedeschi un numero di telefono nel caso in cui gli stessi avessero voluto restituire l'auto.

Di conseguenza, trattandosi di una lacuna, è scattato in automatico “l'allungamento” di altri 12 mesi per fare valere il diritto di recesso, per un totale di un anno e 14 giorni. Sembrerebbe una barzelletta ma è la nuda e cruda realtà e chiunque decida di restituire la Tesla potrà riavere indietro tutti i suoi soldi, senza quindi pagare alcun compenso.

L'errore è stato scoperto dall'azienda soltanto lo scorso 17 aprile di conseguenza tutte le vetture fino a quella data vendute e consegnate, rappresentano un bel problema per la casa di Musk. Tenendo conto che molte auto sono state acquistate prima dei recenti tagli di prezzo, è logico pensare come molti potrebbero restituire l'auto al prezzo di acquisto, ipotizziamo 50mila euro per una Model Y, per poi riacquistare lo stesso modello a 40mila euro circa (il nuovo listino dopo i tagli), tenendosi così in tasca 10mila euro.

Una questione a dir poco spinosa e pare che possa estendersi a tutta l'Unione Europea, Italia compresa. Ma su quest'ultimo aspetto preferiamo non sbilanciarci non conoscendo il contratto in oggetto. Fateci sapere se nel caso abbiate delle info più certe inerenti il nostro Paese. In calce, invece, il link dello studio legale in cui vengono spiegati tutti i dettagli in merito a questo annoso problema di Tesla riscontrato in Germania.