Tesla guadagna miliardi di euro grazie alle auto termiche: ecco come

La storia non è nuova, anzi, stiamo per parlare di un meccanismo ormai rodato che il mondo automotive sfrutta da anni, qualcuno però potrebbe ancora non saperlo: Tesla guadagna e prolifica anche grazie alle auto termiche e ora vi spieghiamo perché.

L’azienda di Elon Musk ha dimostrato più volte, negli ultimi anni, di godere di ottima salute, soprattutto nel 2023, anno in cui ha venduto più di 1,8 milioni di vetture elettriche. Gli incassi della società non vanno affatto male, anzi, in un recente articolo vi abbiamo spiegato quanto guadagna Tesla da ogni auto che vende, la società californiana (ora trasferitasi in Texas) però guadagna anche grazie alle auto termiche degli altri produttori internazionali.

Per farla breve: ogni produttore di auto deve rispettare, in Europa, una certa quota di emissioni, altrimenti rischia multe salatissime. Secondo gli standard UE, un sacco di marchi sarebbero nei guai, questi però possono acquistare “quote green” da altri produttori più virtuosi. Tesla, come potete immaginare, ha quote green “da vendere”, visto che produce soltanto auto elettriche, ogni anno dunque incassa ingenti somme da queste quote green. Inizialmente si pensava che la cosa sarebbe durata poco, tempo che la concorrenza si mettesse al passo con la vendita di nuovi modelli elettrici, invece non sta andando affatto così: i guadagni provenienti da quote green stanno aumentando per Tesla.

Se nel 2020 Elon Musk e soci avevano incassato 1,58 miliardi di dollari, nel 2022 si è saliti a 1,7 miliardi, mentre nel 2023 la quota ha raggiunto il livello record di 1,79 miliardi di dollari, vale a dire 1,66 miliardi di euro. Tutto denaro che Tesla ha incassato in maniera “pulita”, senza alcuno sforzo ulteriore rispetto a ciò che fa normalmente. Addirittura c’è chi sostiene che Tesla esista proprio grazie ai motori termici, visto che grazie a queste quote green l’azienda è riuscita a fare i suoi primi, veri, profitti dopo anni di difficoltà e investimenti ad alto rischio.

Non entriamo nel merito del meccanismo, che sembra effettivamente paradossale: com’è possibile che un produttore poco green (o comunque non abbastanza) possa acquistare quote da qualcun altro? Non è un sistema che spinge a far meglio sul fronte della sostenibilità, anzi: acquistare quote altrui sembra essere più conveniente che prendere le multe UE oppure investire pesantemente in progetti green, ai più grandi gruppi del panorama automotive questa situazione non sembra affatto dar fastidio.

Finché si potrà contare su questo sistema, il raggiungimento degli obiettivi legati alla CO2 andrà a rilento, ma del resto non siamo noi a decidere le leggi. Nel frattempo Tesla continua a guadagnare e a vendere automobili elettriche come non ci fosse un domani, anche a discapito di quegli stessi produttori a cui vende quote green. Qui sembra che il vero genio assoluto sia Elon Musk, che dal 2009 ha incassato poco più di 8 miliardi di euro grazie a questo giochetto delle quote, mica male non credete?