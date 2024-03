Tesla, Gigafactory di Berlino interrompe la produzione dopo un sospetto incendio doloso

La Gigafactory di Berlino di tesla ha interrotto la sua attività a causa di un incendio sospetto che ha danneggiato una struttura elettrica nelle prime ore di questa mattina.

L'incendio, verificatosi nella zona sud-est rispetto alla capitale tedesca, è stato prontamente domato dai vigili del fuoco e, per fortuna, non si è esteso alla struttura di produzione di veicoli elettrici. Di fatto la produzione è salva, ma per il momento è sospesa in attesa di ulteriori verifiche sul caso.

E' stato proprio un portavoce di Tesla infatti a dichiarare che la produzione è stata fermata e il sito evacuato come misura precauzionale. Questo incidente, riporta Reuters, ha avuto un impatto anche sul mercato azionario, con una diminuzione del 2,8% delle azioni di Tesla quotate a Francoforte.

Tesla ha raggiunto importanti obbiettivi all'interno della Gigafactory di Berlino. Qualche settimana fa vi parlammo del fatto che la produttività era arrivata al suo suo massimo storico con il raggiungimento di 6.000 unità settimanali prodotte, segnando un importante traguardo nel settore automobilistico Europe.

Tuttavia, incendio a parte, gli ostacoli non sono mancati: le crescenti richieste sindacali di contratti collettivi nei paesi nordici e interruzioni nella catena di approvvigionamento a seguito di problemi nel Mar Rosso hanno recentemente messo in difficoltà la filiera europea di Tesla.

In un momento in cui l'economia tedesca, la più grande d'Europa, è alle prese con una recessione che vede un'inflazione in aumento e una domanda estera debole, la Germania ha visto un significativo interesse per gli investimenti esteri, compresi quelli di Tesla, e ha fatto di tutto per ottenere il sì di Elon Musk per la costruzione della sua fabbrica nel proprio territorio.

La polizia sta indagando sull'incendio sospetto nelle vicinanze della Giga Berlino, che è stata oggetto di contestazioni ambientaliste fin dalla sua inaugurazione di due anni fa. Anche se non ci sono conferme ufficiali riguardo l'uso di materiali pericolosi o esplosivi, l'ufficio della polizia di stato sta esaminando tutte le possibili cause che avrebbero portato a questo incidente.