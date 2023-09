Tesla, la Gigafactory di Berlino cresce sempre più: arriva anche la stazione ferroviaria

Tesla sta pianificando di sostituire le linee degli autobus con uno shuttle ferroviario nella sua fabbrica di Berlino. A partire dal 4 settembre. Il treno servirà anche per trasportare gratuitamente i dipendenti tra la città di Erkner alla Gigafactory.

Secondo i media tedeschi, il treno circolerà circa 60 volte al giorno dal lunedì al venerdì e sarà in grado di trasportare fino a 1.500 persone in fabbrica durante ogni cambio di turno. Tesla ha dichiarato che questo treno gratuito sarà anche disponibile per l'uso dei cittadini tedeschi e sostituirà l'attuale servizio di bus navetta tra Erkner e la fabbrica, contribuendo a migliorare la fluidità del traffico stradale.

La Gigafactory di Tesla a Berlino accoglie quasi 11.000 dipendenti ogni giorno, il che ha un impatto significativo sulla congestione delle strade nel Land di Brandeburgo. L'introduzione del treno era originariamente prevista per il secondo trimestre del 2023, ma con un lieve ritardo, la linea dovrebbe entrare ufficialmente in servizio il 4 settembre. Il treno percorrerà i binari che Tesla ha acquisito dal gruppo ferroviario tedesco DRE.

Anche se la fabbrica sta affrontando un periodo di carenza di personale, la Gigafactory di Tesla in Germania è attualmente operativa a pieno regime, con una produzione settimanale di 5.000 unità, un obiettivo che l'azienda si è prefissata per ciascuna delle sue fabbriche. Questo ritmo costante è stato raggiunto circa 14 mesi dopo l'inizio della produzione nella Gigafactory di Berlino.

Alcuni dipendenti dell'azienda hanno dichiarato che raggiungere le 5.000 unità settimanali è stato un traguardo eccezionale, ma che attualmente l'impianto si assesterà sulle 4.000 unità settimanali per via, probabilmente, della scarsa manodopera (numericamente parlando) fino ad ora disponibile.

Recentemente la Gigafactory tedesca è stata anche al centro di un piccolo scandalo che ha portato ad una causa con due ex dipendenti che avrebbero trafugato informazioni di circa 75.000 utenti, tra cui dipedenti e manager.