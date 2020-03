Tesla Gigafactory 4, a che punto siamo? Un video mostra il progresso dei lavori

A che punto sono i lavori della Gigafactory 4, la monumentale fabbrica di Tesla che sorgerà nell'area di Berlino? Un nuovo video spettacolare ci aggiorna sul punto della situazione.

Tesla ci aveva stupiti alla grande con la celerità nei lavori di costruzione della Gigafactory 3, la prima fabbrica di una casa automobilistica straniera in Cina. Il sito di produzione di Tesla era venuto su come un fungo, con una rapidità più vicina a quella di un videogame come Age of Empire, che a quella di un normale cantiere (quantomeno per gli standard europei).

Ora un nuovo video ed alcune foto mostrano l'incredibile avanzamento dei lavori della Gigafactory 4, il primo stabilimento europeo che sorgerà nei pressi di Berlino. È fondamentale per il successo di Tesla in Europa, visto l'impatto che avrà sui prezzi dei veicoli sul nostro mercato (oggi resi poco competitivi da dogana e spese d'importazione).

Se il video che trovate in apertura mostra un progresso non poi così distante da quello che si era visto a Shanghai, Tesla per la Gigafactory 4 se la deve vedere con un ostacolo decisamente non previsto.

Il prossimo mese era prevista la posa della prima pietra, e l'azienda sembra intenzionata a rispettare le tempistiche, a prescindere dal coronavirus. Peccato che abbiamo già visto che la caparbietà di Elon Musk non spesso incontra il favore delle autorità, che, anzi, sono molto più inclini a privilegiare la salute pubblica e dei lavoratori agli obiettivi dell'azienda — basti vedere il braccio di ferro tra Tesla e California nella diatriba sugli stabilimenti di Fremont. Alla fine Elon Musk ha dovuto cedere, e francamente, ci aspettiamo che la cosa si ripeta anche in Europa.