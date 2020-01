La Tesla Gigafactory 4 minaccerebbe specie a rischio: ecco il problema

L'espansione di Tesla pare ormai essere inarrestabile. Dopo l'inaugurazione della Gigafactory 3 di Shanghai, la casa automobilistica californiana ha in programma di costruirne un'altra, denominata Gigafactory 4 e localizzata in Germania, non lontano da Berlino.

Adesso però sorgono i primi problemi: a quanto pare per la costruzione è necessaria un'importante deforestazione, la quale metterebbe a rischio la salvaguardia di una specie locale di pipistrelli già minacciata da altre cause.

Il progetto richiede una superficie di 300 ettari situata nei pressi del parco industriali GVZ Berlin-Ost Freinbrink, e Tesla sta provando ad acquistarla per una cifra di circa 40 milioni di euro. Elon Musk ha indicato che il nuovo stabilimento servirà a produtte "batterie, powertrains e veicoli, a partire dalla Model Y."

Nel corso degli ultimi mesi sono trapelati sempre più informazioni al riguardo, e dall'immagine allegata in fondo alla pagina potete già notare l'area da deforestare, evidenziata in rosso. I lavori dovrebbero iniziare presto e finire entro Febbraio e, nonostante Tesla abbia intenzione di piantare tre alberi per ogni albero abbattuto nel processo, si tratta di una manovra molto complessa la quale potrebbe intaccare l'ecosistema locale.

La Nature Conservation Association (Nabu) ha affermato che Tesla ha bisogno di un permesso speciale per ricollocare i pipistrelli. Christiane Schröder, managing director della società, ha infatti commentato in questo modo:"Gli animali saranno in stato di ibernazione fino alla fine di Febbraio o anche Marzo. In seguito inizierà la loro stagione degli accoppiamenti. I pipistrelli non dovrebbero venir disturbati durante queste fasi." Schröder ha poi aggiunto:"Per disturbare i pipistrelli il meno possibile dovrebbero esser ricollocati in aree alternative durante la loro ibernazione. Questo però richiede un permesso speciale, del quale Tesla deve munirsi."



Per Tesla le buone notizie arrivano dal Regno Unito, dove la Model 3 figura nella Top 10 delle vetture più vendute durante lo scorso mese di Dicembre.