La Tesla Gigafactory 4 avrà un 'effetto magnete' sulla città di Brandenburgo

Il ministro tedesco dell'economia Jörg Steinbach crede la Tesla Gigafactory 4 di Grunheide possa aiutare a migliorare gli affari della città di Brandenburgo, e come non dargli torto.

Steinbach ha negoziato a lungo con la compagnia californiana per permettere la costruzione dello stabilimento nella regione, ed ha in seguito espresso la sua approvazione alla chiusura delle contrattazioni. Infine non ha nascosto la sua eccitazione per eventuali benefici che tutto questo può portare, creando magari un "effetto magnete" sulla zona.

"Se volete essere una location competitiva dovete accettare la sfida e, nel caso in cui si riesca a padroneggiarla, vuol dire che si è arrivati piuttosto in alto nel ranking delle aree tedesche con maggior giro d'affari. Questo può innescare un effetto magnetico e la conseguente scoperta di Brandenburgo da parte di molte altre società."

Per il ministro Tesla ha il pieno supporto dello stato, e l'infrastruttura adiacente verrà sistemata in modo tale che tutto possa procedere per il verso giusto:"Se la struttura produrrà a ritmi elevati sarà creata un'altra connessione stradale a nord di Freinbrink per evitare colli di bottiglia. In seguito verranno costruite altre strade secondarie e infine si potrà parlare dell'espansione della capacità ferroviaria. Il sito ha a disposizione un binario di raccordo, e vedrete quanti treni andranno avanti e indietro da lì ogni giorno."

Di certo la mole di lavoro messa in moto è di proporzioni enormi, basti infatti pensare che 463 camion entreranno nello stabilimento ogni giorno per la consegna dei materiali richiesti. Manca poco al via della produzione, ma non è tutto rose e fiori per la casa automobilistica americana poiché varie polemiche si sono sollevate nel corso degli ultimi giorni. La prima riguarda il prezzo d'acquisto del sito per la costruzione, mentre la seconda la minaccia di una specie locale di pipistrelli a rischio, che si ritroverebbe con un habitat intaccato.