La Tesla Gigafactory 3 è finalmente produttiva! Lo mostra un video trapelato

Un video recentemente apparso su Youtube evidenzia l'inizio della produzione di Tesla Model 3 nella Gigafactory 3 di Shanghai. La vettura in questione dovrebbe essere una delle prime in assoluto ad essere assemblate nel nuovo impianto.

L'appassionato di Tesla JayInShanghai ha provveduto a diffondere le riprese, mostrando finalmente a tutti il via all'operatività della nuova fabbrica sul suolo cinese, in anticipo rispetto a quanto preventivato. I lavori erano iniziati nel Gennaio di quest'anno e a quanto pare si sono conclusi in tempi record. La capacità produttiva si attesterà tra le 500.000 e le 750.000 vetture all'anno e, nonostante i primi test di produzione siano già stati condotti il mese scorso, il pieno regime non sarà raggiunto a breve.

Probabilmente si andrà a tutto gas quando cominceranno a venir costruite, oltre alla Model 3, anche le nuove batterie agli ioni di litio e la futura Model Y, un crossover sbarazzino che approderà tra non molto sul mercato.

I primi veicoli che usciranno dalla Gigafactory 3 saranno consegnati entro Marzo 2020, stando alle previsioni e, per aggiungere carne al fuoco, tra le mura del reparto Ricerca e Sviluppo della casa californiana c'è costante fermento. Fatto testimoniato dalla deposizione di numerosi brevetti riguardanti display senza bordi per infotainment, tergicristalli magnetici futuristici e batterie di nuova generazione che saranno prodotte internamente.

Insomma ultimamente è diventato quasi difficile stare dietro a Tesla tra innovazioni hardware, aggiornamenti software, nuove funzioni e tanto altro. Per restare aggiornati continuate a bazzicare le pagine del nostro portale.