Tesla Giga Berlin da record, 4.000 Model Y in una settimana: dove arriveranno?

Record di produzione da parte di Tesla nella fabbrica di Berlino, la GigaBerlin. Nel giro di una sola settimana lo stabilimento tedesco della nota azienda americana è riuscita a sfornare ben 4.000 Tesla Model Y, numero mai raggiunto prima.

A comunicare l'incredibile successo è stato il profilo Twitter Tesla Europe, che ha appunto fatto sapere al mondo intero del traguardo raggiunto, con una splendida foto dello stabilimento con tutti i dipendenti, e tre Tesla.

La sede tedesca dell'azienda di Elon Musk ha aperto mesi oro sono, e nel giro di poco tempo è riuscita ad aumentare notevolmente la produzione. Dallo scorso dicembre si è iniziato a lavorare sodo introducendo tre turni di lavoro alla gigafactory di Berlino per produrre 20.000 Tesla, e l'obiettivo sembrerebbe essere davvero a portata di mano.

In un anno, se dovessero essere tenuti questi ritmi, si dovrebbero riuscire a produrre ben 208mila Model Y, l'unico modello che viene realizzato nello stessa GigaBerlin dove tra l'altro troviamo il robot Godzilla, soprannominato così essendo il più grande a livello industriale.

E pensare che negli scorsi mesi la fabbrica aveva dovuto attraversare non poche difficoltà fra complicazioni nell'individuare manodopera qualificata, gli immancabili scontri con gli ambientalisti, e i problemi sollevati dai lavoratori.

Questioni che sembrano definitivamente in archivio e il prossimo step sarà ora quello di raggiungere le 5.000 Tesla Model Y realizzate in sette giorni, traguardo che non sembra così impossibile da raggiungere visti appunto gli enormi passi avanti degli ultimi tempi.

GigaBerlin rappresenta un fiore all'occhiello per Tesla ma in generale per il settore automobilistico. Presenta infatti il reparto di verniciatura più avanzato dell'azienda, e li vi si producono due colori esclusivi Quicksilver e Midnight Cherry Red, non presenti altrove. L'obiettivo futuro è quello di produrre, oltre ai veicoli Tesla, anche le batterie in essi montati, e siamo certi che l'azienda ce la farà.