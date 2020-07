Tesla Giga Texas è enorme: ecco le dimensioni del nuovo stabilimento

Tesla sta lavorando assiduamente per espandere il numero di stabilimenti produttivi a disposizione, cercando di aumentare considerevolmente il volume di vetture assemblate ogni anno, ma anche provando a coprire tutti i mercati disseminando fabbriche in tutto il mondo.

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha scelto con cura i siti dove tirar su gli stabilimenti, e abbiamo quindi negli ultimi mesi assistito alla pianificazione di Giga Shanghai, Giga Berlin e infine anche di Giga Texas. Quest'ultimo, situato ad Austin, è stato fortemente voluto anche dall'amministrazione Trump, e il presidente non ha esitato a parlarne pubblicamente.

A ogni modo i lavori di preparazione del sito hanno già avuto inizio, come testimoniano foto e video pubblicati online. Grazie a queste ultime si sono tra l'altro potute stimare le dimensioni del complesso, e a quanto pare risultano gargantuesche. Tutti gli stabilimenti Tesla sono piuttosto grandi, e quello di Berlino in particolare svetta con proporzioni assurde, ma adesso abbiamo un nuovo riferimento in questo senso.

Dall'immagine in calce, carpire la vastità di Giga Texas è molto facile, poiché vediamo gli uni di fianco agli altri tutti gli scatti dall'alto delle fabbriche Tesla. Quella denominata "Tesla Factory" è la fabbrica principale del brand ed è situata a Fremont, in California, mentre alla sua sinistra è raffigurata la già citata Giga Berlin. Proseguendo nella stessa direzione possiamo ammirare la Giga Texas, la quale si è detto produrrà Model 3, Model Y, Semi e Cybertruck.

Visto il numero di modelli differenti costruire, non ci sorprende la scala di Giga Texas, soprattutto considerando che Semi (ecco la prima immagine comparativa) e Cybertruck disporranno di linee produttive assolutamente uniche, e quindi separate da quelle utili all'assemblaggio di Model 3/Y.

Per chiudere parlando ancora di Tesla, vi consigliamo di dare un'occhiata a due recenti notizie sulla compagnia californiana. La prima concerne la possibile cessione in licenza di batterie, motori e software, che rappresenta un vero fulmine a ciel sereno, mentre la seconda riguarda Giga Berlin: secondo un ministro tedesco, lo stabilimento produrrà batterie con una nuova tecnologia.