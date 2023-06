Il primo Giga Laboratory di Tesla: così il brand produce le sue auto elettriche

Tesla disse addio ai negozi fisici per abbracciare la vendita online nel 2019, ma oggi si torna a parlare di retail con un prototipo di showroom, il Tesla Giga Laboratory, che punta a mettere in mostra la capacità produttiva del brand, con l’idea di posizionarli in maniera strategica in termini di mercato.

Dopo che Tesla annunciò la volontà di spingere e prediligere la vendita online, in ogni caso gli store fisici subirono un aumento nel numero, arrivando agli attuali 1.000 showroom, tra vendita e service. Ci sono mercati però più importanti di altri, come quello cinese (Tesla domina ma in Cina rincorre BYD), e in queste locations Tesla avrebbe intenzione di proporre dei nuovi punti vendita che puntano a stuzzicare l’interesse verso il brand.

E proprio per questo motivo Telsa ha proposto un primo Giga Laboratory nella città cinese di Chengdu, annunciandolo e mostrando le immagini dello store direttamente sul proprio account Weibo, dove si legge: “Il primo ‘Tesla GIGA Laboratory’ del paese ha fatto un debutto straordinario. Il negozio più bello di Chengdu di Tesla ha svelato il mistero: un'esperienza coinvolgente sulla magia di ‘costruire un'auto in 45 secondi’. Incontra gli amici, chatta e prenditi una pausa”.

L’obiettivo di questi punti vendita è quello di mostrare in maniera palese le capacità produttive del brand, ma soltanto il tempo dirà se questa formula attira più o meno i clienti, che solitamente sono però più interessanti al design e ad altri aspetti di una vettura. Intanto, Tesla ha richiamato nuovamente diverse Model Y per un problema allo sterzo.