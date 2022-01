La Tesla Giga Berlin produce già la Model Y in attesa dei permessi

Il 2022 di Tesla sarà alquanto elettrizzante. Non solo per le previsioni di vendita, che si prospettano ancora migliori del 2021 da record (Tesla infrange un nuovo record), ma anche per l'apertura di due nuovi impianti enormi, uno a Austin in Texas e uno a Berlino, qui in Europa. La Giga Berlin non è ancora attiva ma sta già sfornano Model Y.

Come vi abbiamo raccontato di recente, la burocrazia tedesca ha rallentato l'avvio dei lavori. La Giga Berlin è di fatto pronta da settimane, Tesla però ha ritardato nel presentare alcuni documenti essenziali per la messa in funzione e ha rimediato soltanto durante le festività natalizie, ci vorrà dunque ancora un po' per l'ok definitivo.

Di sicuro l'impianto è pronto a partire in qualsiasi minuto e, come dimostrano le immagini dei droni che continuano ad arrivare su YouTube, diverse Model Y sono state già finite dalla linea produttiva. In un filmato prodotto da Tobias Lindh, 12 Model Y sono prima state costruite e poi spostate, mentre altre 33 sono state parcheggiate al di fuori della struttura.

Dalle immagini sembra che Tesla abbia implementato anche "tre nuovi colori" nella sua linea di montaggio. Secondo altre immagini pubblicate su Twitter, bisarche piene di Model Y prodotte a Berlino sarebbero state trasferite non si sa dove, magari per permettere alle auto di essere esposte nei Tesla Store oppure per essere usate in crash test di routine. Tornando alle proiezioni di inizio articolo, Tesla potrebbe produrre 1,5 milioni di auto nel 2022.