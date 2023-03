La Tesla Giga Berlin di Elon Musk produce 5.000 Model Y a settimana

A un anno esatto dalla sua inaugurazione, la Tesla Giga Berlin ha raggiunto l'obiettivo delle 5.000 auto elettriche prodotte ogni settimana. Per Elon Musk e soci questa si può considerare una "produzione di volume".

All'apertura di un nuovo impianto industriale, il numero di vetture prodotte ogni settimana non schizza subito verso l'alto, ci vuole un determinato periodo perché la linea vada realmente a regime. Tesla ha chiuso il suo 2022 con un tasso produttivo di 3.000 Model Y a settimana, una quota interessante visto il periodo di crisi (mancanza di materiali, di chip e quant'altro) ma comunque temporanea. Poi a febbraio 2023 una brusca accelerata: siamo arrivati in poche settimane a 4.000 unità a settimana, mentre ora a marzo 2023 si festeggiano le 5.000 vetture in 7 giorni.

Mantenendo questo tasso produttivo, la Giga Berlin di Tesla (il primo impianto europeo del colosso americano) sarebbe in grado di costruire 250.000 veicoli all'anno. Ricordiamo però che Tesla ha appena avuto l'autorizzazione a portare la produzione a 500.000 vetture all'anno, dunque possiamo immaginare che gli uomini di Elon Musk stiano lavorando per raggiungere questo obiettivo. Obiettivo che si può raggiungere producendo circa 9.600 unità a settimana, quasi il doppio rispetto all'ottimo tasso attuale. Vi sembra una sfida impossibile? Beh il vero traguardo di Tesla sarebbe 1 milione di unità all'anno, ovvero poco più di 19.000 auto ogni settimana. Abbiamo come l'impressione che Elon Musk ce ne farà vedere di belle...