La Tesla Giga Berlin può costruire 500.000 auto elettriche all'anno, ok delle autorità

Su queste pagine seguiamo la Giga Berlin di Tesla ancor prima della posa della sua prima pietra, sin da quando la società di Elon Musk era alla ricerca di uno luogo su cui edificare l'impianto. Oggi siamo vicini alla sua messa in funzione: Tesla ha avuto l'ok per costruire 500.000 vetture l'anno.

Le ultime notizie sulla fabbrica tedesca parlavano di un ok sul fronte ambientale, e di una ipotetica inaugurazione della Giga Berlin il 22 o il 23 marzo 2022. Date ancora incerte, così come la messa in funzione a pieno regime. Elon Musk deve ancora fornire alcune prove sui dati ambientali dichiarati (nuovi ostacoli per la Giga Berlin di Tesla), potrebbe dunque servire ancora qualche giorno per non avere più beghe burocratiche con lo Stato Federale di Brandeburgo.

Nel frattempo sembra che il produttore americano abbia incassato una nuova vittoria: l'ultima concessione delle autorità era stata di 2.000 Model Y, che però Elon Musk non avrebbe potuto vendere al pubblico, ora la fabbrica ha ottenuto il via per costruire 500.000 vetture all'anno, una volta che anche gli ultimi scogli saranno superati. Tesla non a caso è pronta ad assumere 3.000 nuovi dipendenti presso l'impianto, che poi invierà vetture elettriche in tutto il vecchio continente. Ormai è questione di giorni, se non di ore...