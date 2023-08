Tesla contro il ghiaccio: la prova estrema di Model Y e Model X in Europa

Se in Italia Tesla domina incontrastata tra gli EV, il mercato dello stivale è solo lo specchio di quanto accade anche nel resto del Vecchio Continente e non stupisce affatto che proprio il Nord Europa sia al centro dell'ultimo promo dell'azienda americana.

In queste ore, sul canale ufficiale YouTube dell'azienda, è apparso un interessante video che vede protagoniste Model X e Model Y contro il freddo della Norvegia. Il motivo? Per raccontare gli ultimi test qualitativi condotti dagli ingegneri dell'azienda su terreni particolari per effettuare misurazioni su specifici aspetti e comportamenti delle vetture.

Con temperature che possono scendere fino a oltre -25 °C, il rigido clima norvegese accompagna gli stress test dell'azienda consentendo di simulare un inverno impegnativo in tempi ristretti. Non è la prima volta che vediamo una Model Y alle prese con il freddo artico, ma è chiaro che osservare test ufficiali condotti dal team specializzato dell'azienda è sempre molto interessante.

Tra le misure condotte, sono molto interessanti quelle sui fanali, sull'umidità e sulla pressione all'interno della camera per saggiarne la permeabilità verso fattori esterni in modo da poterne migliorare le performance, ma anche quelli su altri importanti elementi per la sicurezza, come le prestazioni termiche delle condutture del liquido dei tergicristalli. Insomma, prove a tutto tondo non solo sulla tenuta della vettura ma anche delle sue più piccole componenti.

Potrete guardare il breve video (poco più di tre minuti) direttamente in cima a questa notizia. Buona visione!