Tesla e ghiaccio, abbiamo un problema: le portiere non si aprono

Le auto Tesla tornano nuovamente nel mirino per un problema di apertura delle portiere. Nelle scorse ore è giunto un video dal Nord America in cui viene evidenziato come le elettriche di Elon musk non si aprano per via del gelo.

In queste settimane gli Stati Uniti e il Canada si trovano nella morsa del ghiaccio polare con temperature scese addirittura fino a 57 gradi sotto zero, e sono diverse le testimonianze giunte da oltreoceano a conferma del freddo gelido. Abbiamo ad esempio visto un autolavaggio che è divenuto una scultura di ghiaccio, ma anche una Tesla scivolata sul ghiaccio contro un pick-up della polizia.

E proprio l'auto elettrica è tornata protagonista in queste ore di un filmato pubblicato su Twitter da parte della meteorologa Rachel Modestino, che lavora per Weather Network, rete canadese che si occupa di previsioni meteo. Il 23 dicembre scorso la stessa ha provato ad aprire una Tesla visibilmente ghiacciata ma per colpa del design delle portiere non è riuscita ad aprire le stesse. Forse non tutti sanno che i mezzi di Elon Musk hanno le maniglie a scomparsa e per farle apparire è necessario fare pressione e quindi tirare.

Notando il problema Rachel Modestino ha ben pensato di taggare direttamente il numero uno di Tesla via Twitter, con tanto di post: “Scommetto che non hai pensato al ghiaccio quando hai progettato il design di Tesla”. Inutile sottolineare che il tweet è divenuto virale e nel giro di breve tempo è stato visto da più di 10 milioni di utenti, con centinaia di commenti. Tanti coloro che hanno provato a consigliare alla meteorologa come aprire la propria Tesla e c'è chi ha ad esempio scritto di utilizzare una coperta con un telo o semplicemente di metterla in garage.

Ci sono poi le soluzioni più semplici tramite l'app ufficiale Tesla: è infatti possibile azionare tramite smartphone il riscaldamento dell'auto così da scongelare a poco a poco lo stesso mezzo e rendere quindi possibile aprire le maniglie. Inoltre, anche da remoto è possibile aprire l'auto. Grazie ai consigli alla fine Rachel è riuscita a entrare nella Tesla: “Okay, è andata… Non volevo criticare Elon (amo la tua auto). Ho pubblicato questo tweet solo perché pensavo fosse un difetto molto stupido per il prezzo a cui viene venduta l’auto. Ora ho imparato”. Poi ha concluso: “Sono riuscita a farlo. Avevo solo bisogno di aggiornare l'app e attraversare il fuoco incrociato di Twitter”.