Così Tesla gestisce le stazioni Supercharger: uno sguardo alla sala di controllo

Se avete seguito le nostre notizie del 19 giugno sapete che Tesla ha raggiunto il traguardo delle 1.000 stazioni Supercharger in Europa, 2.000 stazioni in Nord America. In totale, nel mondo, siamo a oltre 5.000, ma come fa il colosso americano a monitorare la sua rete di ricarica per intero? Vi mostriamo come...

In realtà è Tesla stessa a mostrarvi come si fa a monitorare un'intera rete di Supercharger: lo si vede nel nuovo video pubblicato dalla compagnia su YouTube, che per la prima volta ci fa entrare "dietro le quinte" della sua sala controllo Supercharger e ci mostra il sistema che monitora in tempo reale tutte le stazioni Tesla sparse per il Nord America. Nella mappa vengono mostrate soltanto le stazioni di Stati Uniti, Canada e Messico, supponiamo però che basti spostare la cartina digitale per visualizzare anche le località europee e cinesi.

Grazie a questo complicato sistema di monitoraggio, ogni Tesla è in grado di sapere in tempo reale quale sia il migliore percorso da fare: il software sviluppato da Tesla infatti tiene conto di tutti gli stalli occupati, di eventuali problemi alla rete e quant'altro, dunque il rischio di finire presso un Supercharger saturo oppure fuori servizio è pressoché nullo - che poi è il motivo per cui tutti considerano i Supercharger la vera arma segreta di Elon Musk. È vero che negli ultimi mesi la rete è stata aperta anche ad altri marchi in diverse zone del mondo (quanto costa ricaricare un'auto non-Tesla ai Supercharger italiani?), le vetture non-Tesla però non hanno la possibilità di dialogare silenziosamente con il software centrale direttamente dal navigatore e di sfruttare il potente Trip Planner. Vi aspettavate che Tesla avesse un sistema simile per controllare la sua rete?