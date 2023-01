Tesla contro i furbetti della guida autonoma: ban di 2 settimane a chi ignora gli alert

Tesla ha annunciato attraverso il suo ultimo aggiornamento software over-the-air, un divieto di due settimane della Full Self-Driving Beta, la guida autonoma, per tutti i conducenti indisciplinati e precisamente per coloro che hanno registrato almeno cinque "disinserimenti forzati del pilota automatico".

Si tratta di un evento che si verifica quando il sistema di auto si disinserisce in quanto ignorato a lungo dal guidatore nonostante vari avvisi acustici e visivi: in poche parole l'automobilista ha ignorato repentinamente gli “alert” dell'auto facendo di testa propria.

Il divieto è stato annunciato tramite l'aggiornamento 2022.44.30.5 del software in cui si legge: “Sospensione Full Self-Driving (Beta) – Per la massima sicurezza e responsabilità, l'uso di Full Self-Driving (Beta) sarà sospeso se viene rilevato un uso improprio. L'uso improprio si verifica quando tu o un altro conducente del tuo veicolo ricevi cinque "Disinnesti forzati del pilota automatico"”.

Quindi la nota prosegue: “Il disinnesto si verifica quando il sistema Autopilota si disinserisce per il resto di un viaggio dopo che il conducente riceve diversi avvisi audio e visivi per disattenzione. I disimpegni avviati dal conducente non contano come uso improprio e sono attesi dal conducente”.

L'avviso si conclude così: “Tieni le mani sul volante e rimani sempre attento. Non è consentito l'uso di dispositivi portatili durante l'utilizzo del pilota automatico”. L'intervento dell'azienda di Musk ci pare più che lecito alla luce dei numerosi scontri che si sono verificati negli ultimi mesi a causa di automobilisti tutt'altro che ligi al dovere, come l'incidente di una Tesla senza autopilot contro un'auto in panne divenuto virale di recente.

Si tratta di un divieto che va ad incidere su un software che può avere un costo fino a 15mila dollari, di conseguenza tale avviso non verrà assolutamente ignorato dai possessori di Tesla dotati di tale programma. Tra l'altro il “ban” di Tesla è più leggero rispetto a quello precedente, visto che in passato l'azienda di Elon Musk aveva rimosso tutti gli utenti dalla Beta di guida autonoma senza alcuna indicazione su quando gli stessi potessero essere integrati, in caso di comportamenti scorretti. E oltre ai guidatori indisciplinati, Tesla dovrà vedersela anche da Mercedes, che negli USA venderà Drive Pilot, il suo sistema personale di guida autonoma.