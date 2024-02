Tesla FSD Beta, nuovo passo verso l'Europa: l'UNECE pronta a studiare le DCAS

A fine 2020 Tesla ha lanciato, negli Stati Uniti, la primissima versione Beta della sua Guida Autonoma Completa, anche detta Full Self Driving. Una suite di guida che ancora oggi è confinata al solo Nord America ma che presto potrebbe approdare anche in Europa - finalmente.

Grazie alle normative DCAS (Driver Control Assistance Systems), che presto verranno studiate dalla United Nations Economic Commission (UNECE), l’arrivo del Full Self Driving Beta di Tesla in Europa potrebbe davvero farsi più concreto. Da tempo la società di Elon Musk sta lavorando per portare la suite di Guida Autonoma anche nel vecchio continente, a maggio 2023 in via del tutto sperimentale due vetture Tesla avevano ricevuto il FSD Beta, facendo così sperare gli appassionati. Che il Full Self Driving potesse arrivare in Europa si capiva anche dai manuali utente delle nuove Tesla a partire da novembre 2023, dunque ora il momento del lancio potrebbe essere davvero più vicino.

Rispetto agli Stati Uniti abbiamo un ritardo di oltre 3 anni, questo però potrebbe non essere un male. La Guida Autonoma Completa di Tesla permette alle vetture del marchio statunitense di guidarsi da sole anche in ambito cittadino, con le auto in grado di districarsi nel traffico, di leggere in maniera corretta gli incroci e i semafori, di fare attenzione a pedoni e ciclisti. Come potete ben capire, parliamo di un terreno davvero scottante, per il quale l’Europa ha regole alquanto stringenti; sicuramente molto più stringenti rispetto agli Stati Uniti, dove addirittura circolano - non senza una buona dose di rischio - i robotaxi senza nessuno alla guida (anche se il servizio Cruise è stato sospeso per i troppi incidenti e una vettura Waymo ha appena investito un ciclista). Per Tesla sono stati 3 anni di lavoro intenso, con aggiornamenti continui, problemi, bug e migliorie. Noi europei potremo dunque godere di un Full Self Driving già parecchio avanzato, motivo per cui non è del tutto un male ricevere la suite con ritardo, anche se bisognerà istruire il sistema alle strade e alle città europee, diverse da quelle a stelle e strisce. Certo siamo ancora lontani dal vedere una tecnologia di Livello 4 e Livello 5: qualora dovesse arrivare in Europa, la Guida Autonoma Completa di Tesla sarebbe in ogni caso di Livello 2+, dunque il conducente dovrebbe rimanere super vigile e attento, con gli occhi sulla strada e le mani sul volante mentre la vettura guida in autonomia.

Le regole DCAS permettono alla vettura di effettuare alcune manovre in autonomia ma comunque non rappresentano un’automazione completa. Per raggiungere livelli di autonomia assoluta ci vorrà ancora parecchio tempo, inoltre ricordiamo che il Full Self Driving è ancora in fase Beta, dunque sperimentale, e solo i proprietari Tesla più virtuosi potranno accedere al programma. Da fine 2021 Tesla utilizza il Safety Score per capire quali siano i conducenti con la guida migliore e solo i più virtuosi hanno l’accesso alla Beta dell’FSD.