Tesla ci fornisce la prima immagine della Model Y definitiva

Mentre è stato ufficializzato, durante la rivelazione dei risultati finanziari relativi al Q4 2019, il periodo nel quale cominceranno le prime consegne di Model Y, Tesla ha appena pubblicato le prime foto di una Model Y al suo stato definitivo.

Ad oggi avevamo visto soltanto prototipi di pre-produzione in test sulle strade californiane, ed effettivamente qualche piccola modifica rispetto a questi ultimi è visibile. Se infatti provate a comparare le due immagini allegate in fondo alla pagina vi accorgerete dell'eliminazione di alcune parti cromate, quasi per andare incontro ai propri clienti, in quanto la modifica più comune tra essi è proprio la rimozione di queste componenti.

Altre piccole variazioni riguardano il frontale, anche se è difficile notarle a causa della grossa differenza nelle condizioni di illuminazione delle due vetture. A ogni modo Elon Musk, CEO della compagnia, aveva affermato che Tesla, per la carrozzeria delle Model Y, sta passando alla tecnica della fusione dell'alluminio, invece che utilizzare parti di alluminio ed acciaio stampato da assemblare in un secondo momento:"Quando si usa la grossa macchina per la pressofusione si passa da settanta parti ad una soltanto, con una significativa riduzione delle spese inerenti i robot che avrebbero dovuto mettere insieme tutte le parti."

Si tratta di un altro grosso passo in avanti per Tesla, che al momento dispone un vantaggio tecnologico che i concorrenti faticano a colmare. L'enorme semplificazione delle linee produttive delle EV sta però portando alla luce un effetto collaterale: la minore richiesta di personale che si traduce in numerosissimi licenziamenti nel breve termine.