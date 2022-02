Tesla festeggia la milionesima cella 4680: la Model Y con batterie Next Gen è vicina

Per molti di voi il Tesla Battery Day sarà ormai solo un lontano ricordo, si è infatti tenuto nel settembre 2020, solo ora però la società californiana sta finalmente producendo in massa le annunciate celle 4680. Con un post Twitter Tesla ha annunciato la produzione della milionesima cella 4680.

Tesla sta costruendo le sue celle "in casa", in una fabbrica-pilota localizzata in California. Quasi certamente la produzione verrà poi allargata tramite impianti in Cina e altri negli USA, per non parlare della Giga Berlin che ancora attende l'ok finale del governo federale (con Panasonic che aiuterà la costruzione delle celle 4680), nel frattempo però è un ottimo traguardo quello della milionesima cella. Significa che il progetto è ormai ben radicato e rodato, dunque le prime consegne delle Tesla Model Y con celle 4680 non dovrebbero essere poi così lontane.

Pur essendo un progetto pilota, Tesla ha comunque messo in cantiere 10 GWh di batterie 4680, una quantità di energia che comunque supera la media di tante altre fabbriche a pieno regime. Considerando che una Model Y necessita di 1.000 celle per modello, con 1 milione di celle si possono costruire 1.000 Model Y alla Giga Texas. Ma perché mai queste nuove batterie sono così importanti per Tesla?

La società ha ingegnerizzato da zero il pacco batterie, riducendo gli spazi morti e sfruttando ogni singolo centimetro cubo. Le celle 4680, essendo più grandi e allo stesso compatte, quando messe le une accanto alle altre, permettono di aumentare la densità energetica a parità di ingombro, dunque le Tesla Model Y con queste celle offriranno un'autonomia maggiore dei modelli con battery pack tradizionale.