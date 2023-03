Tesla festeggia i 4 milioni di veicoli prodotti: l'ultimo milione in soli 7 mesi

Tesla ha tagliato il traguardo dei 4 milioni di veicoli prodotti nella sua esistenza. Dal 2005 ad oggi, l'azienda automobilista di Elon Musk è stata protagonista di un'ascesa senza precedenti nella storia del settore, registrando numeri record.

Se infatti sono stati necessari ben 17 anni per realizzare i primi tre milioni di veicoli, l'ultimo milione di auto elettriche Tesla è stato prodotto in soli 7 mesi, e nel futuro prossimo i tempi dovrebbero ridursi ancora di più.

La casa automobilista dell'imprenditore di origini sudafricane sta infatti per mettere a regime la produzione del suo pick-up elettrico, il Cybertruck, mentre il Semi, la motrice full electric, sta entrando in circolo in queste settimane. Tesla ha inoltre annunciato la costruzione di una GigaFactory in Messico, di conseguenza aumenterà ulteriormente il ritmo di produzione, toccando numeri mai visti prima.

Sembrano passati anni luce dal lontano 2005, da quando cioè era stato siglato un contratto con la Lotus per avviare la produzione della Roadster, la primissima vettura mai realizzata dall'azienda, prodotta in soli 2.500 esemplari fra il 2008 e il 2012.

Nel giro di 12 anni è stato toccato il traguardo del milione di auto prodotte, raggiunto nel 2020, e dopo tre anni una nuova pietra miliare nella storia di questa casa automobilistica ancora acerba se paragonata ai colossi dell'auto mondiale.

La Tesla numero 4 milioni è stata una Model S prodotta ad Austin, nel Texas, e l'evento è stato celebrato con un video in cui compaiono gli operai in festa mentre “abbracciano” la vettura appena sfornata.

Tenendo conto che Tesla aveva chiuso il 2022 a quota 3,7 milioni di auto, significa che nel giro di un paio di mesi sono state realizzate 300mila vetture. Facendo un breve calcolo, al termine di quest'anno le vetture prodotte dovrebbero essere fra gli 1,7 e gli 1,8 milioni, ma non è da escludere che si riesca a raggiungere addirittura l'incredibile cifra di due milioni, per una media di circa 160mila vetture ogni mese, più o meno 5.000 al giorno.

Un balzo esponenziale dovuto anche alle continue richieste in ogni angolo della terra delle vetture a firma Elon Musk: i recenti tagli di prezzi, a cominciare da quanto accaduto in Italia, con Tesla che è rientrata nel sistema ecobonus, non faranno altro che aumentare ancor di più gli ordini nell'immediato futuro.