Tesla festeggia i 300 Supercharger in Italia: la mappa interattiva

Per anni l'Italia è stata un mercato marginale per Tesla, le cose però stanno decisamente cambiando. Lo si capisce soprattutto dagli investimenti che la compagnia sta facendo nel nostro Paese rispetto a nuovi Supercharger, che oggi raggiungono quota 300 stalli.

Nei prossimi mesi ne arriveranno ancora altri, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, nel frattempo però - con l'inaugurazione delle nuove stazioni a Borca di Cadore (BL), Tarquinia (VT) e Vicenza - il marchio americano può festeggiare i 300 stalli Supercharger tutti italiani. A oggi la maggior parte dei veicoli elettrici viene ricaricata a casa o al lavoro, le colonnine pubbliche però diventano fondamentali quando si ha bisogno di una carica veloce oppure si è in viaggio, motivo per cui Tesla installa i suoi Supercharger in punti strategici.

Il Supercharger di Vicenza è il più recente e si trova all'interno del centro commerciale Le Piramidi. Qui vi sono ben 12 colonnine, che servono un importante nodo autostradale, lo stesso si può dire dei 10 stalli di Tarquinia che servono la costa tirrenica. Potendo ricaricare vicino a Civitavecchia, si può fare il pieno di energia prima di imbarcarsi per la Corsica o la Sardegna, mentre la stazione di Borca di Cadore con i suoi 8 Supercharger consente di raggiungere facilmente Cortina d'Ampezzo.

Ricordiamo inoltre che Tesla ha aggiornato la maggior parte dei Supercharger europei per erogare fino a 150 kW di potenza, per ricariche ultra veloci. Per avere un'idea chiara dei Supercharger presenti in Italia vi rimandiamo alla mappa interattiva di Tesla (in grigio i Supercharger in costruzione, o almeno in programma).