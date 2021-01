Tesla festeggia un 2020 da record ma Elon Musk manca il capolavoro per un soffio

Il 2020 sarebbe dovuto essere un anno record per Tesla, ed effettivamente così è stato. Elon Musk ha però mancato per un soffio il suo goal delle 500.000 consegne, a cui puntava da 5 anni.

Andiamo subito a scoprire i dati ufficiali dell’ultimo trimestre del 2020, per poi fare la somma annuale. Tesla ha prodotto nel Q4 2020 16.097 Model S e Model X, 163.660 Model 3 e Model Y, per un totale di 179.757 unità. Parlando di consegne siamo a 18.920 Model S e Model X, 161.650 Model 3 e Model Y, per un totale di 180.570 vetture consegnate ai clienti. Siamo dunque andati vicinissimi all’obiettivo delle 181.000 unità, il record sperato è però sfumato.



Guardando a tutto il 2020, la società californiana ha prodotto 54.805 Model S e Model X, Model 3 e Model Y dominano invece in senso assoluto con 454.932 unità, per un totale di 509.737. Un trionfo, industrialmente parlando, peccato però che le consegne abbiano mancato il goal perfetto: con 57.039 Model S e Model X e 442.511 Model 3 e Model Y vendute, il 2020 di Tesla si è chiuso con 499.550 consegne.



E pensare che Elon Musk aveva anche esortato i suoi dipendenti a vendere tutto ciò che potevano negli ultimi giorni del 2020. Ora però una domanda ci sorge spontanea: come sarebbe andata senza il disastro Coronavirus? Chissà...