Tesla festeggia oltre 10.000 stalli Supercharger in Europa

Viaggiare oggi in elettrico è abbastanza semplice, o comunque è molto più facile anche solo rispetto a un anno fa - come ha dimostrato il nostro viaggio di 4.500 km in Ford Mustang Mach-E. Questo grazie alla continua espansione della rete di ricarica, con anche Tesla che continua a espandere la propria.

Oggi la società di Elon Musk ha annunciato di aver aperto 6 nuove location in Europa, offrendo così 100 nuovi stalli ai propri utenti. I proprietari Tesla hanno ora accesso a oltre 10.000 Supercharger in tutta Europa, un traguardo che in realtà dovrebbe rendere felici tutti gli utenti elettrici. È chiaro infatti che Tesla aprirà presto i suoi Supercharger a tutti, permettendo il pagamento della ricarica tramite la propria app per smartphone. Sono diversi i Paesi d'Europa che già offrono il servizio, non aspettiamo altro che il debutto anche in Italia.

Tornando alla rete di ricarica Supercharger, i 10.000 punti di ricarica Tesla sono distribuiti in oltre 30 Paesi e circa 900 stazioni differenti. Circa un quinto di tutti questi stalli è stato inoltre costruito nel 2022, giusto per ribadire ancora una volta il concetto che la rete si sta espandendo a vista d'occhio. E pensare che nel 2013 vi erano pochissime stazioni da 2 stalli... In Italia in particolare nell'ultimo trimestre sono state inaugurate le nuove stazioni Supercharger di Vicolungo, Porto Sant’Elpidio, Napoli-Afragola e Parma, per un totale di 44 nuovi stalli, tutti V3 con potenza di picco di 250 kW (con la Tesla Model 3 al primo Supercharger V3 d'Italia).