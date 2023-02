Tesla e Ferrari pensano al 'Nos' per le loro prossime supercar? Occhio al sistema a razzo

Tesla e Ferrari potrebbero produrre in un futuro non troppo lontano delle supercar molto simili. Entrambe le case automobilistiche starebbero infatti pensando ad un sistema di propulsione inedito in grado di permettere alle proprie vetture un'accelerazione impressionante.

Stando a quanto spiegato da Teslarati Ferrari avrebbe depositato un brevetto per un sistema “pulsejet” che permette di aumentare in maniera vistosa lo scatto da fermo, e lo stesso ha già fatto Tesla con i nuovi propulsori a razzo di Elon Musk.

Quest'ultima soluzione dovrebbe essere adottata sull'attesa Tesla Roadster, supercar che sarà ancora più potente del prototipo, (come affermato dal capo design dell'azienda), e non è da escludere anche sulle Rosse che verranno. Stando all'ex uomo più ricco al mondo le nuove Tesla potrebbero “volare” per qualche metro, senza comunque capire bene cosa intenda, ma probabilmente si riferiva semplicemente al nuovo sistema di accelerazione che suona tanto come il Nos di Fast & Furious.

Nel 2019 Ferrari ha depositato un brevetto per "Auto ad alte prestazioni con pulsanti a gas" e stando a quanto descritto da The Drive si tratterebbe di un sistema che utilizza un gas freddo e dei propulsori ad aria compressa, tecnologia utilizzabile anche in fase di frenata e durante le sterzate. Nella descrizione del brevetto viene inoltre specificato che il sistema sarebbe in grado di ricaricare i compressori tramite la tecnologia collegata ai freni dell'auto, un po' come avviene con il Kers delle Formula 1.

Non si sa se Ferrari abbia deciso di proseguire lo sviluppo di questo tipo di propulsione, e lo stesso si può dire di Tesla, ma in ogni caso sembrerebbe trattarsi di una soluzione a dir poco incredibile, anche se difficilmente applicabile alla guida di tutti i giorni. E chissà che magari non vedremo qualcosa di simile già sul misterioso prototipo Ferrari avvistato con ben 6 tubi di scarico.