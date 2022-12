Tesla ferma produzione a Shanghai: il COVID colpisce ancora in Cina

Non molto tempo addietro alcuni dati raccolti dagli analisti del mercato automotive hanno evidenziato la riduzione dei tempi di attesa per gli ordini Tesla in arretrato, complice un aumento della produzione in Cina e negli altri impianti del colosso di Elon Musk. Ora la situazione potrebbe però peggiorare nelle fabbriche del Dragone.

Come riportato da più media outlet internazionali nelle ultime giornate, infatti, il COVID ha costretto Tesla a sospendere la produzione a Shanghai. Una nuova ondata di contagi in Cina ha colpito molteplici produttori tech e automotive causando ulteriori ritardi nella catena di approvvigionamento globale. Nel caso specifico del colosso dei veicoli elettrici, che proprio nel mese di dicembre ci ha mostrato come vengono testati i Tesla Semi, si tratta di otto giorni di stop aggiunti al precedente arresto causa lockdown.

Trattandosi del maggior stabilimento Tesla si prevede un nuovo rialzo per i tempi di attesa che, fortunatamente, non dovrebbe comunque rivelarsi molto elevato. Anzi, stando ai dati raccolti da alcune fonti la sospensione sarebbe parzialmente legata anche al rallentamento della domanda: in assenza di numerosi ordini in Cina, Tesla può abbassare i ritmi di produzione per qualche settimana, magari riallocando in futuro un maggior numero di unità dalla Cina all’Europa o agli Stati Uniti, dove invece la domanda è ancora alquanto elevata.

Ricordiamo, difatti, che la lista degli ordini da soddisfare ammonterebbe a circa 190.000 unità a fine novembre 2022, con tempi di attesa in aumento negli USA e stabili nel mercato del Vecchio Continente.

Nel frattempo, a metà mese Tesla ha iniziato a valutare un terzo turno di lavoro a Berlino per produrre 20.000 Model Y al mese.