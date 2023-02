Tesla ferma la produzione di celle 4680 a Berlino per spostare tutto negli USA

Da europei eravamo alquanto felici di sapere che a Berlino Tesla aveva iniziato la produzione delle nuove celle 4680, per averle sulle vetture di nuova fabbricazione. Ora però arriva la notizia di una pausa in favore degli impianti statunitensi.

Tesla avrebbe fermato per intero la produzione delle celle 4680 nell’impianto di Brandeburgo, vicino Berlino, per aumentare la produzione di queste nuove batterie negli Stati Uniti - dove vige un regime fiscale più conveniente. La notizia arriva dalla Reuters che ha ripreso le parole del Ministro dell’Economia di Brandeburgo: “Tesla ha iniziato la produzione delle sue nuove batterie a Gruenheide ma si sta preparando a spostare tutto negli Stati Uniti poiché gli incentivi fiscali rendono le condizioni commerciali più favorevoli”.

Per vedere Tesla Model Y con batterie 4680 costruite in Germania dunque dovremo aspettare ancora parecchio, questo stop non ci voleva… Ricordiamo che le celle 4680 sono state presentate da Tesla ormai a fine 2020 e rappresentano il non-plus-ultra per quanto riguarda le batterie al litio. Sono infatti celle più grandi del normale che possono essere assemblate insieme senza troppi spazi morti, dunque con un aumento della densità generale. Negli Stati Uniti sono già in vendita le prime Tesla Model Y con batterie 4680, il loro listino però deve ancora normalizzarsi… A pieno regime, la Tesla Model Y 4680 sarà più economica di quella attuale.