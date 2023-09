Tesla, l'ennesimo riconoscimento: 'Ricariche veloci non danneggiano la sua batteria'

Come è ben noto le batterie delle auto elettriche, ma in generale di tutti i dispositivi, possono danneggiarsi se si ricaricano in maniera veloce troppo spesso. Un problema non da poco ma che non sembra interessare Tesla.

L'azienda automobilistica di Elon Musk, che la scorsa settimana ha presentato la nuova Model 3, è stata l'assoluta protagonista di uno studio realizzato appunto sulle ricariche veloci con “wattaggio” elevato.

Secondo gli esperti, coloro che ricaricano ad alta potenza a 150 kW, rischiano di far invecchiare più velocemente le batterie, e anche Tesla mette in guardia su tale prassi, informando gli automobilisti circa le possibile conseguenze dannose. Per evitare problemi Tesla riduce addirittura la capacità di ricarica dei proprie veicoli una volta raggiunta una certa età, ed inoltre invita a non caricare praticamente mai la macchina al 100%.

Evidentemente i piani alti dell'azienda non hanno visto i risultati di un nuovo studio statunitense che certifica come i dispositivi di accumulo dell'energia Tesla, comprese ovviamente le batterie, siano più resistenti di quanto si pensasse.

Recurrentauto ha infatti analizzato i dati di 12.500 Tesla circolanti oltre oceano, confrontando poi i numeri di coloro che al 90% hanno ricaricato l'auto in modalità "fast", con quelli che invece hanno utilizzato sempre la ricarica "lenta".

Stando a quanto emerso non sarebbero state rilevate delle differenze sostanziali nei due gruppi presi in questione, visto che le batterie sono invecchiate in maniera contenuta in entrambi i casi. Basti pensare che dopo cinque anni e mezzo di utilizzo, la capacità di batteria della Tesla Model 3 è scesa solo al 90%, indipendentemente dal tipo di ricarica effettuata.

Alla luce di tali dati ci viene in mente un'esperienza che vi avevamo riportato tempo fa di un proprietario di Tesla Model 3 che dopo 160mila km aveva registrato solo il 5% di deterioramento della batteria grazie ad un utilizzo perfetto della stessa vettura.