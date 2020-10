Tesla, Elon Musk ai dipendenti: 'raggiungiamo le 500mila vetture prodotte nel 2020!'

Tesla ha intenzione di aumentare gli obiettivi di produzione per il 2020. A svelato Insideevs, secondo cui Elon Musk in una mail inviata ai dipendenti avrebbe informato coloro che lavorano negli stabilimenti del produttore di veicoli elettrici che la compagnia ha intenzione di chiudere il 2020 con 500mila veicoli assemblati e prodotti.

L’obiettivo non è di facile raggiungimento, soprattutto se si tiene conto che nel terzo trimestre la produzione è stata fortemente influenzata dai lockdown a causa del Coronavirus che lo stesso Elon Musk ha sfidato. Complessivamente Tesla ad oggi nel 2020 ha assemblato 329.980 vetture, e le restanti 170.020 per raggiungere quota mezzo milione dovrebbero essere prodotte nel Q4 2020, a fronte di un aumento della produzione del 17,2%,.

Musk nella mail ha riconosciuto che sarà dura, ma “super emozionante se riusciremo a superare le 500mila auto prodotte in un solo anno per la prima volta nella storia di Tesla. Quando abbiamo avviato Tesla poco più di 16 anni fa, non avrei mai pensato che saremmo arrivati a questo punto, ma grazie al vostro duro lavoro ed alla vostra ingegnosità, abbiamo effettivamente la possibilità di realizzare mezzo milione di auto in un solo anno”.

Il CEO sudafricano ha spiegato che “tutto si riduce al quarto trimestre. Vi esorto ad adottare tutte le misure necessarie per migliorare la produzione, aumentando al contempo la qualità”.