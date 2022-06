Le Tesla di Elon Musk bannate da un distretto cinese per paura di spionaggio

Come ormai saprete, le auto Tesla sono dotate di una potente modalità di sicurezza chiamata Modalità SentinellaLuci e ombre della Modalità Sentinella di Tesla. Una funzione che ha causato il ban delle auto californiane da un distretto cinese.

Fra Tesla e il Governo Cinese corre sicuramente buon sangue, l'azienda californiana è sempre stata in buoni rapporti con la politica locale, tanto che a Shanghai è sorta la prima Gigafactory straniera della grande T. Anche il pubblico cinese apprezza moltissimo le auto di Elon Musk, fra le elettriche più vendute nell'intero Paese, c'è però stato qualche piccolo problema nella cittadina di Beidaihe, città turistica della Cina.

Il paesino ha bannato per due mesi le auto Tesla per paura di spionaggio, poiché vi sarà un importante meeting dei leader del Paese. Non è la prima volta che le telecamere Tesla fanno insospettire le autorità cinesi, lo scorso anno l'esercito cinese aveva vietato il parcheggio alle Tesla all'interno delle basi militari e dei complessi abitativi interni. Sulla questione era intervenuto persino Elon Musk, che con un po' di imbarazzo aveva detto che le telecamere Tesla non venivano assolutamente utilizzate per spiare la Cina.

Tesla aveva anche dovuto dichiarare che tutti i dati relativi alla Cina sarebbero stati salvati localmente, su server del Paese, dunque non sarebbero arrivati negli Stati Uniti. La società ha persino acquistato un nuovo data center nel Paese per onorare la promessa, tutto questo però non ha tranquillizzato le autorità di Beidaihe. Ora per due mesi a partire dal prossimo 1 luglio 2022 le Tesla non potranno entrare nel distretto di Beidaihe, dove si terrà il "conclave annuale estivo dei leader di partito". Certo la domanda potrebbe sorgere spontanea: chi ha l'ossessione di esser spiato ha forse qualcosa da nascondere...?