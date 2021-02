Tesla: Elon Musk dice che 'Giga Berlin sarà ricoperta di graffiti'

Il CEO di Tesla, Elon Musk, è sempre molto attivo su Twitter, e stavolta ha usato il social network per condividere col pubblico un'interessantissima ripresa aerea, la quale illustra lo stato dei lavori presso il futuro stabilimento produttivo di Berlino.

Fin da quando Tesla ha deciso di costruire un nuovo impianto in Germania non sono mancati intoppi: si va dalla scoperta di bombe e munizioni inesplose scoperte sul sito circa un anno fa alle proteste degli ambientalisti per l'abbattimento degli alberi, fino all'allarme della Nature Conservation Association circa gli sconvolgimenti ai cicli naturali di alcune specie animali dell'area interessata.

Adesso però per Musk le strada è decisamente in discesa, in quanto la breve clip pubblicata non molte ore fa evidenzia una situazione in rapida evoluzione. Per Tesla, Giga Berlin è uno dei progetti più importanti di questo 2021 sia per il fatto che il brand non potrà commercializzare la Model Y in Europa previo completamento dell'impianto produttivo, sia perché quest'ultimo servirà anche a sfornare batterie a ritmi elevati.

Ecco quanto scritto pochi giorni fa da Tesla ai propri azionisti in merito a Gigafactory Berlin:"La produzione locale e le consegne hanno un ruolo chiave nella nostra strategia di crescita. Nel mentre il nostro market share in Europa è cresciuto nel 2020, Gigafactory Berlin dovrebbe permettere un incremento significativo delle consegne locali, in modo simile a quanto visto dopo la costruzione di Gigafactory Shanghai. La costruzione del nostro impianto di Berlino continua come programmato, e abbiamo già cominciato a spostare i macchinari all'interno dell'edificio."

In sintesi, entro la fine dell'anno solare in corso potremmo già vedere sulle strade europee le Tesla Model Y prodotte appena fuori Berlino, e lo stesso varrà anche per le Model 3, ma in questo caso dovremo attendere ancora un po'.

Dal nostro canto siamo incuriositi anche da un ulteriore tweet di Elon Musk, col quale afferma che l'intero impianto "sarà coperto di graffiti". Purtroppo al momento non ci è dato conoscere ulteriori informazioni nel merito, per cui ci limitiamo a chiudere rimandandovi a un nostro speciale circa la nuova Tesla Model S: è la vettura di serie più rapida in assoluto in termini di accelerazione.